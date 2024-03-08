Амбасада США попередила про загрозу терактів у Москві.

На російськомовній версії сайту диппредставництва цього попередження немає.

Амбасада Сполучених Штатів у Росії оприлюднило попередження про евентуальні теракти на території Москви протягом найближчих двох днів. Про це повідомила газета «Коммерсантъ» з покликом на інформацію американського дипломатичного представництва. Державний департамент США підвищив рівень небезпеки подорожей до Росії до максимальної – четвертої.

«Амбасада відстежує повідомлення про те, що екстремісти найближчим часом планують атакувати великі скупчення людей у ​​Москві, включно з концертами. Громадянам США рекомендовано уникати великих натовпів протягом наступних 48 годин», — йдеться у пресрелізі американської амбасади. Цікаво, що на російськомовній версії сайту амбасади цього попередження немає.

Аналогічне попередження також розмістило на своєму сайті Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Міністерство закордонних справ Росії поки що жодним чином не прокоментувало цю інформацію. Хоча відомо, що в Москві на восьме березня й наступні вихідні, заплановано десятки святкових заходів на честь Міжнародного жіночого дня.