Ніккі Гейлі зрезиґнувала з подальшої боротьби за висування у президенти.

Це сталося після невдалого виступу політикині на «супервівторку».

Ніккі Гейлі в середу, шостого березня, оголосила про вихід із перегонів за номінацію у кандидати в президенти від Республіканської партії. Про це повідомило радіо Voice of America. Відтак експрезидент Дональд Трамп залишився єдиним претендентом на номінацію від партії. Він майже гарантовано буде конкурувати з чинним президентом Джо Байденом на листопадових виборах.

Гейлі, колишня губернаторка Південної Кароліни та експредставниця США при ООН у період президентства Трампа, зробила свою заяву, виступаючи в Чарльстоні наступного дня після «супервівторка». Нагадаємо, що тоді Гейлі перемогла на праймеріз лише в одному штаті – Вермонті. У решті 13 штатів і одній заморській території – в Американському Самоа – виграв Дональд Трамп.

«Настав час зупинити мою кампанію. Я ні про що не шкодую», – заявила Гейлі. Вона сказала, що бажає Трампові успіху. Водночас зауважила, що лише від нього залежить те, чи зуміє він «заслужити голоси тих у нашій партії та за її межами, хто наразі його не підтримує». Гейлі запевнила – не шкодує про те, що балотувалася на посаду президента, і сказала, що продовжуватиме висловлюватися з громадських питань.

Гейлі протрималася проти Трампа довше, ніж будь-який інший республіканський претендент. Вона часто здобувала від чверті до понад 40% голосів на партійних праймеріз, але виграла лише два змагання: у Вашінґтоні та Вермонті. Хоча, як зауважують експерти, вже цим Ніккі Гейлі побила електоральний рекорд, ставши першою жінкою-республіканкою, яка перемогла на двох президентських праймеріз.

Спираючись на свій зовнішньополітичний досвід, набутий на посаді постпреда в ООН, Гейлі протягом усієї своєї передвиборчої кампанії наголошувала, що США мають допомогти Україні у захисті від російської аґресії. От і у виступі з оголошенням своєї відмови від перегонів Гейлі закликала Конґрес схвалити нарешті законопроєкт про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, назвавши це «моральним імперативом».