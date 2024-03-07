743-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:25 У другій половині березня у Конгресі США можуть представити альтернативний законопроект щодо фінансування допомоги Україні, пише кореспондент CNN Ману Раджу: керівник комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол висловив впевненість, що цей законопроєкт буде розглянуто після того, як 22 березня буде завершено державне фінансування і що спікер Палати представників Майк Джонсон, скоріше за все, підтримає нову ініціативу.
11:00 Вчора, у середу 6 березня, добовий максимум споживання електроенергії був близько 19:00 та на 3,6% перевищив відповідний показник 5 березня, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 7 березня, станом на 09:30 споживання збільшилось на 4,5% у порівнянні з тим же часом вчора. Причини – похолодання на 2,2 °C та зменшення виробництво дахових СЕС через щільну хмарність.
10:45 Велика Британія готова позичити Україні всі заморожені активи російського центрального банку у країні (за неофіційними оцінками близько 25 мільярдів фунтів стерлінгів) на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни, заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон:
"Є можливість використати щось на кшталт позики, або облігацій, які фактично використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх відшкодуємо, коли Росія виплатить репарації. Це може бути кращим способом зробити це. Ми прагнемо домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів"
10:15 В аварійний ремонт короткостроково виводились 3 блоки ТЕС, після усунення зауважень 2 енергоблоки повернуто до роботи, один – переведено в резерв. Також через технічні проблеми в аварійний ремонт виведено гідрогенератор на одній з ГЕС. У резерві - 7 блоків ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні до роботи у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі не спостерігається.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
196,0% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),
73,6% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),
225,4% автомобільної техніки (з них 5,4% за минулий тиждень),
335,9% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),
90,5% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),
49,6% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),
27,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:45 Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько $200 млн. США для фінансування американської армії для надання оперативної допомоги Україні, повідомляє Bloomberg. Як зазначається, ці кошти могли б використовуватися для забезпечення критично важливого озброєння, матеріалів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерійських снарядів, і це відбувається на тлі того, що російські війська останніми тижнями здійснюють повільний поступ.
09:30 Ракета, яку випустили російські війська по Одесі 6 березня, вибухнула за 500 метрів від президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, пише CNN: "Конвой, який перевозив лідерів з візитом до міста, відчув на собі наслідки удару, і група побачила "грибовидну хмару" диму". Міцотакіс розповів, що Зеленський провів для нього екскурсію південним містом, перш ніж вони почули сирени повітряної тривоги: "Незабаром після цього, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух. Я думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут відбувається справжня війна. Щодня йде війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, вона зачіпає наших невинних співгромадян". Натомість журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов пише, що ракета вибухнула приблизно за три кілометри від місця, де перебували Зеленський і Міцотакіс.
09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора зранку, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 6 березня, що Україна намагатиметься перехопити ініціативу і провести неконкретизовані контрнаступальні дії у 2024 році.
• У ніч з 5 на 6 березня та 6 березня російські війська здійснили відносно велику серію безпілотних та ракетних ударів по Україні, включаючи удари по Одесі під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
• Кремлівські чиновники продовжують посилатися на ядерні загрози в рамках триваючих російських інформаційних операцій, спрямованих на ослаблення підтримки України з боку Заходу і стримування західної допомоги Україні.
• Директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі і президент Росії Путін обговорили 6 березня в Сочі безпеку Запорізької атомної електростанції і питання ядерного нерозповсюдження.
• Президент Росії Путін 6 березня зустрівся з губернатором проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенією Гуцул і наголосив на підтримці Гагаузії з боку Росії.
• Молдова 6 березня призупинила дію Договору про звичайні збройні сили в Європі часів холодної війни.
• За повідомленнями, Головне управління військової розвідки України 6 березня завдало удару з безпілотника по гірничо-збагачувальному комбінату в Курській області.
• Вірменія, схоже, вживає обмежених заходів для скорочення двосторонньої співпраці з Росією у сфері безпеки поза межами своєї участі в очолюваній Росією Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
• Російська правова система продовжує намагатися використовувати російську систему кримінального правосуддя для розширення російської бази вербування.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
07.03.2024
Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення.
Загалом ворог завдав 6 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Середина-Буда, Товстодубове, Волфине, Храпівщина, Кам'янка Сумської області; Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка Харківської області; Ямполівка, Терни, Богданівка, Ступочки, Нью-Йорк, Покровськ, Новобахмутівка, Очеретине, Нетайлове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Червоне, Малинівка, Мала Токмачка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Також, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших захисників.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, та 4 артилерійських засобах противника.