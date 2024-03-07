743-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:25 У другій половині березня у Конгресі США можуть представити альтернативний законопроект щодо фінансування допомоги Україні, пише кореспондент CNN Ману Раджу: керівник комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол висловив впевненість, що цей законопроєкт буде розглянуто після того, як 22 березня буде завершено державне фінансування і що спікер Палати представників Майк Джонсон, скоріше за все, підтримає нову ініціативу.

11:00 Вчора, у середу 6 березня, добовий максимум споживання електроенергії був близько 19:00 та на 3,6% перевищив відповідний показник 5 березня, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 7 березня, станом на 09:30 споживання збільшилось на 4,5% у порівнянні з тим же часом вчора. Причини – похолодання на 2,2 °C та зменшення виробництво дахових СЕС через щільну хмарність.

10:45 Велика Британія готова позичити Україні всі заморожені активи російського центрального банку у країні (за неофіційними оцінками близько 25 мільярдів фунтів стерлінгів) на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни, заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон:

"Є можливість використати щось на кшталт позики, або облігацій, які фактично використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх відшкодуємо, коли Росія виплатить репарації. Це може бути кращим способом зробити це. Ми прагнемо домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів"

10:15 В аварійний ремонт короткостроково виводились 3 блоки ТЕС, після усунення зауважень 2 енергоблоки повернуто до роботи, один – переведено в резерв. Також через технічні проблеми в аварійний ремонт виведено гідрогенератор на одній з ГЕС. У резерві - 7 блоків ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні до роботи у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі не спостерігається.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

196,0% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

73,6% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

225,4% автомобільної техніки (з них 5,4% за минулий тиждень),

335,9% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

90,5% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

49,6% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько $200 млн. США для фінансування американської армії для надання оперативної допомоги Україні, повідомляє Bloomberg. Як зазначається, ці кошти могли б використовуватися для забезпечення критично важливого озброєння, матеріалів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерійських снарядів, і це відбувається на тлі того, що російські війська останніми тижнями здійснюють повільний поступ.

09:30 Ракета, яку випустили російські війська по Одесі 6 березня, вибухнула за 500 метрів від президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, пише CNN: "Конвой, який перевозив лідерів з візитом до міста, відчув на собі наслідки удару, і група побачила "грибовидну хмару" диму". Міцотакіс розповів, що Зеленський провів для нього екскурсію південним містом, перш ніж вони почули сирени повітряної тривоги: "Незабаром після цього, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух. Я думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут відбувається справжня війна. Щодня йде війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, вона зачіпає наших невинних співгромадян". Натомість журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов пише, що ракета вибухнула приблизно за три кілометри від місця, де перебували Зеленський і Міцотакіс.

09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора зранку, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 6 березня, що Україна намагатиметься перехопити ініціативу і провести неконкретизовані контрнаступальні дії у 2024 році.

• У ніч з 5 на 6 березня та 6 березня російські війська здійснили відносно велику серію безпілотних та ракетних ударів по Україні, включаючи удари по Одесі під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

• Кремлівські чиновники продовжують посилатися на ядерні загрози в рамках триваючих російських інформаційних операцій, спрямованих на ослаблення підтримки України з боку Заходу і стримування західної допомоги Україні.

• Директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі і президент Росії Путін обговорили 6 березня в Сочі безпеку Запорізької атомної електростанції і питання ядерного нерозповсюдження.

• Президент Росії Путін 6 березня зустрівся з губернатором проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенією Гуцул і наголосив на підтримці Гагаузії з боку Росії.

• Молдова 6 березня призупинила дію Договору про звичайні збройні сили в Європі часів холодної війни.

• За повідомленнями, Головне управління військової розвідки України 6 березня завдало удару з безпілотника по гірничо-збагачувальному комбінату в Курській області.

• Вірменія, схоже, вживає обмежених заходів для скорочення двосторонньої співпраці з Росією у сфері безпеки поза межами своєї участі в очолюваній Росією Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

• Російська правова система продовжує намагатися використовувати російську систему кримінального правосуддя для розширення російської бази вербування.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: