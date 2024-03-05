Амбасадори ЄУ в РФ відмовилися зустрічатися з Лавровим.

Російська влада пригрозила вигнати їх з країни.

 

 

Амбасадори країн Європейської Унії в Москві відмовилися від запропонованої зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на слова самого Лаврова.

 

«Що ви думаєте? За два дні до запланованої події, перед зустріччю, вони надіслали нам записку: "Ми вирішили не ходити". Чи можете ви уявити відносини з державами на дипломатичному рівні, амбасадори яких бояться прийти на зустріч з міністром країни, в якій вони акредитовані? Де ви взагалі таке бачили?» – обурювався шеф російського зовнішньополітичного відомства.

 

Лавров розповів, що зустріч з європейськими дипломатами мала бути присвячена майбутнім президентським виборам у Росії. «У нас накопичилося багато матеріалів про те, як амбасади Євроунії в Москві готуються до наших виборів президента, як [використовують] механізми втручання, створення якихось проєктів підтримки для наших несистемних опозиціонерів. Загалом, речі, якими амбасади не мають права займатися», – заявив він.

 

У представництві Європейської Унії в Москві прокоментували, що відмова була викликана низьким рівнем довіри до російського міністерства закордонних справ. «Наша відповідь пролунала після смерті Алєксєя Навального і після того, як заклики ЄУ до незалежного міжнародного розслідування причин його смерті залишилися без уваги… Нас запросили обговорити відносини між ЄУ і Росією, але тепер міністр Лавров каже, що йшлося про те, щоб прочитати нам нотації. Це доводить, що ми мали рацію, відхиливши запрошення», – заявили в представництві ЄУ.

 

Варто зазначити, що багато амбасадорів з країн – членів ЄУ побували на похованні російського опозиціонера Алєксєя Навального, яке відбулося першого березня.

 

Після демаршу європейських дипломатів у Кремлі заговорили про евентуальне покарання для них. Наприклад, заступник голови ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмітрій Мєдвєдєв написав у соцмережі X, що варто було б вигнати їх з країни. «Цих амбасадорів слід було б видворити з Росії, а рівень дипломатичних відносин варто було б знизити», – заявив Мєдвєдєв. За його словами, сам факт відмови від зустрічі цілком суперечить сенсу існування дипмісій.

05.03.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Постава «Прапороносці»: вчора і сьогодні
Оксана Палій
Нині, згадуючи світлої пам'яті уродинника композитора Володимира Івасюка, якому виповнюється  75 років від дня народження, можемо послухати його незабутню пісню до спектаклю заньківчан, вписаного в історію української культури.  
04.03.24 | | Штука
740-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському (відбито 30 атак) та Авдіївському (відбито 20 атак) напрямках
04.03.24 | | Україна
Безпечні звуки надійного міста
Наталія Завісько
Проєкт «Safe and Sound»: музика заспокоює і надихає, розслаблює тіло і захоплює уяву. А ще – стає комунікатором суспільства, об’єднує людей і споріднює їх, огортає відчуттям емоційного затишку і надає сили рухатися далі.
03.03.24 | | Штука
Клініка зцілення зламаного серця. Прем'єра
Це мистецьке дослідження близькості з іншим: камерний імерсивний перформанс, в якому перформерки діляться способами емоційної стабілізації через історії, фізичні практики та чуттєві досвіди.
03.03.24 | | Штука
Ніна та Сергій Резніченки: Львів – Париж
У березні в Українському культурному центрі (Centre culturel de l`Ambassade d`Ukraine, Париж) і в львівській галереї «Зелена канапа» водночас відбуватимуться виставки живопису та рисунку подружжя Ніни та Сергія Резніченків, в Парижі ще й спільно з донькою Катериною.
02.03.24 | | Штука
Рівненський театр покаже у Львові «Зерносховище»
Ця вистава здобула перемогу Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА» 2022-2023 рр. одразу у чотирьох номінаціях: «Краща драматична вистава», «Краща режисерська робота», «Краща чоловіча роль», «Краще музичне рішення» і номінована на Шевченківську премію.
02.03.24 | | Штука
Передумови посмертної подорожі Христофора Колумба
Василь МАХНО
але ти так усіх заплутав  подорожуючи по своїй смерті...  
02.03.24 | | Дискурси
Поезія полеглих: Гліб Бабіч
Надія Гаврилюк
З неба падає полум’я злива і град –    на любов’ю просочену землю. Діти дивляться в небо, чекають на тебе…    Натомість приходить залізо. Підкажи… Накажи –    і я пекло мечем від людей відокремлю
02.03.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.