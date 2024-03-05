Амбасадори ЄУ в РФ відмовилися зустрічатися з Лавровим.

Російська влада пригрозила вигнати їх з країни.

Амбасадори країн Європейської Унії в Москві відмовилися від запропонованої зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на слова самого Лаврова.

«Що ви думаєте? За два дні до запланованої події, перед зустріччю, вони надіслали нам записку: "Ми вирішили не ходити". Чи можете ви уявити відносини з державами на дипломатичному рівні, амбасадори яких бояться прийти на зустріч з міністром країни, в якій вони акредитовані? Де ви взагалі таке бачили?» – обурювався шеф російського зовнішньополітичного відомства.

Лавров розповів, що зустріч з європейськими дипломатами мала бути присвячена майбутнім президентським виборам у Росії. «У нас накопичилося багато матеріалів про те, як амбасади Євроунії в Москві готуються до наших виборів президента, як [використовують] механізми втручання, створення якихось проєктів підтримки для наших несистемних опозиціонерів. Загалом, речі, якими амбасади не мають права займатися», – заявив він.

У представництві Європейської Унії в Москві прокоментували, що відмова була викликана низьким рівнем довіри до російського міністерства закордонних справ. «Наша відповідь пролунала після смерті Алєксєя Навального і після того, як заклики ЄУ до незалежного міжнародного розслідування причин його смерті залишилися без уваги… Нас запросили обговорити відносини між ЄУ і Росією, але тепер міністр Лавров каже, що йшлося про те, щоб прочитати нам нотації. Це доводить, що ми мали рацію, відхиливши запрошення», – заявили в представництві ЄУ.

Варто зазначити, що багато амбасадорів з країн – членів ЄУ побували на похованні російського опозиціонера Алєксєя Навального, яке відбулося першого березня.

Після демаршу європейських дипломатів у Кремлі заговорили про евентуальне покарання для них. Наприклад, заступник голови ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмітрій Мєдвєдєв написав у соцмережі X, що варто було б вигнати їх з країни. «Цих амбасадорів слід було б видворити з Росії, а рівень дипломатичних відносин варто було б знизити», – заявив Мєдвєдєв. За його словами, сам факт відмови від зустрічі цілком суперечить сенсу існування дипмісій.