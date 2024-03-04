ВС США скасував заборону Трампові брати участь у виборах в Колорадо.

Це рішення тепер діятиме по всій країні, й окремі штати більше не зможуть заборонити Трампові брати участь у президентських перегонах.

Верховний суд Сполучених Штатів виніс рішення на користь Дональда Трампа щодо права експрезидента брати участь у виборах в штаті Колорадо. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. ВС США скасував вердикт місцевого суду від 19 грудня 2023 року, згідно з яким експрезидента було виключено з виборчого бюлетеня штату Колорадо на підставі 14-ої поправки до конституції про підбурювання до заколоту у зв'язку зі штурмом Капітолію шостого січня 2021 року.

Верховний суд США одностайно ухвалив, що влада штатів не може дискваліфікувати осіб, які займають або прагнуть обійняти державні посади на федеральному рівні. «Ми скасовуємо це рішення, оскільки Конґрес, а не окремі штати відповідають за виконання розділу 3 (14-ої поправки, – ред.) конституції», – наводить аґенція витягу з ухвали суду.

Вердикт Верховного суду de facto стосується не лише Колорадо, а й усіх інших штатів, у яких місцева судова чи виконавча влада намагалися виключити Трампа з праймеріз. Нагадаємо, що рішення про заборону Трампові брати участь у виборах в певних штатах ухвалили, окрім Колорадо, ще й Мен та Іллінойс.

Рішення Верховного суду було ухвалено та оприлюднено за добу до «супервівторка»: п’ятого березня в США попередні вибори відбудуться одразу в 16 штатах, у тому числі в Колорадо.