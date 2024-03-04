ВС США скасував заборону Трампові брати участь у виборах в Колорадо.

Це рішення тепер діятиме по всій країні, й окремі штати більше не зможуть заборонити Трампові брати участь у президентських перегонах.

 

 

Верховний суд Сполучених Штатів виніс рішення на користь Дональда Трампа щодо права експрезидента брати участь у виборах в штаті Колорадо. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. ВС США скасував вердикт місцевого суду від 19 грудня 2023 року, згідно з яким експрезидента було виключено з виборчого бюлетеня штату Колорадо на підставі 14-ої поправки до конституції про підбурювання до заколоту у зв'язку зі штурмом Капітолію шостого січня 2021 року.

 

Верховний суд США одностайно ухвалив, що влада штатів не може дискваліфікувати осіб, які займають або прагнуть обійняти державні посади на федеральному рівні. «Ми скасовуємо це рішення, оскільки Конґрес, а не окремі штати відповідають за виконання розділу 3 (14-ої поправки, – ред.) конституції», – наводить аґенція витягу з ухвали суду.

 

Вердикт Верховного суду de facto стосується не лише Колорадо, а й усіх інших штатів, у яких місцева судова чи виконавча влада намагалися виключити Трампа з праймеріз. Нагадаємо, що рішення про заборону Трампові брати участь у виборах в певних штатах ухвалили, окрім Колорадо, ще й Мен та Іллінойс.

 

Рішення Верховного суду було ухвалено та оприлюднено за добу до «супервівторка»: п’ятого березня в США попередні вибори відбудуться одразу в 16 штатах, у тому числі в Колорадо.

04.03.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Постава «Прапороносці»: вчора і сьогодні
Оксана Палій
Нині, згадуючи світлої пам'яті уродинника композитора Володимира Івасюка, якому виповнюється  75 років від дня народження, можемо послухати його незабутню пісню до спектаклю заньківчан, вписаного в історію української культури.  
04.03.24 | | Штука
Безпечні звуки надійного міста
Наталія Завісько
Проєкт «Safe and Sound»: музика заспокоює і надихає, розслаблює тіло і захоплює уяву. А ще – стає комунікатором суспільства, об’єднує людей і споріднює їх, огортає відчуттям емоційного затишку і надає сили рухатися далі.
03.03.24 | | Штука
Клініка зцілення зламаного серця. Прем'єра
Це мистецьке дослідження близькості з іншим: камерний імерсивний перформанс, в якому перформерки діляться способами емоційної стабілізації через історії, фізичні практики та чуттєві досвіди.
03.03.24 | | Штука
Ніна та Сергій Резніченки: Львів – Париж
У березні в Українському культурному центрі (Centre culturel de l`Ambassade d`Ukraine, Париж) і в львівській галереї «Зелена канапа» водночас відбуватимуться виставки живопису та рисунку подружжя Ніни та Сергія Резніченків, в Парижі ще й спільно з донькою Катериною.
02.03.24 | | Штука
Рівненський театр покаже у Львові «Зерносховище»
Ця вистава здобула перемогу Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА» 2022-2023 рр. одразу у чотирьох номінаціях: «Краща драматична вистава», «Краща режисерська робота», «Краща чоловіча роль», «Краще музичне рішення» і номінована на Шевченківську премію.
02.03.24 | | Штука
Поезія полеглих: Гліб Бабіч
Надія Гаврилюк
З неба падає полум’я злива і град –    на любов’ю просочену землю. Діти дивляться в небо, чекають на тебе…    Натомість приходить залізо. Підкажи… Накажи –    і я пекло мечем від людей відокремлю
02.03.24 | | Україна
738-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення, найбільше – на Новопавлівському (відбито 29 атак) та Авдіївському (відбито 24 атаки) напрямках
02.03.24 | | Україна
Театр ім. Заньковецької у березні
Актори зіграють 52 вистави на 4 сценах. Найцікавіші події – прем’єра вистави за текстами Сергія Жадана, гастролі вистави «Зерносховище», «свіжі» прем’єри за творами Скрябіна та Орвелла, а також вистава «Катерина» за поемою Тараса Шевченка, яку показували на гастролях у Празі.
01.03.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.