Верховний суд РФ остаточно відмовив Надєждіну в реєстрації кандидатом у президенти.

Відмова апеляційної інстанції вилучає політика з подальших президентських перегонів.

Апеляційна інстанція Верховного суду Росії відхилила скаргу політика Бориса Надєждіна на рішення про відмову в задоволенні позову про визнання незаконною постанови Центрвиборчкому, яка не зареєструвала його як кандидата в президенти Росії. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

«Визначенням апеляційної колегії рішення Верховного суду РФ від 21 лютого 2024 року залишено без змін, апеляційна скарга – без задоволення», – сказав представник суду. Таким чином рішення про відмову Борису Надєждіну в реєстрації кандидатом на вибори президента Росії набуло чинності.

Борис Надєждін був висунутий претендентом на участь у виборах президента Росії від партії «Громадянська ініціатива». Він фактично став єдиним антивоєнним учасником перегонів, якого допустили до процесу збору підписів. 31 січня 2024 року його штаб подав до Центрвиборчкому документи та підписи виборців на свою підтримку. Він повідомив, що здав у ЦВК 105 тисяч підписів, зібраних на його підтримку на території Росії. За підсумками перевірки ЦВК визнала восьмого лютого недійсними понад 15% підписів, поданих Надєждіним, і видала постанову «Про відмову в реєстрації кандидата на посаду президента Російської Федерації Бориса Борисовича Надєждіна».

Політик оскаржив рішення ЦВК у Верховному суді РФ. Проте 21 лютого судді визнали законним відмову в реєстрації. Через що Надєждін подав апеляцію. Як і в першій інстанції, він просив суд скасувати рішення Центрвиборчкому та зобов'язати комісію зареєструвати його. Відмова апеляційної інстанції остаточно вилучає політика з подальших президентських перегонів.