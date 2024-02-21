Верховний суд РФ визнав законною відмову Надєждіну в реєстрації на президентських виборах.

Надєждін заявив, що не змириться з відмовою і оскаржуватиме рішення суду.

Верховний суд Росії в середу, 21 лютого, відхилив позов політика Бориса Надєждіна, який намагався оскаржити відмову Центрвиборчкому зареєструвати його кандидатом на виборах президента Росії. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. «У задоволенні позовних вимог відмовити», – йдеться у рішенні суду.

Позовом опротестовувалася постанова ЦВК Росії від восьмого лютого 2024 року «Про відмову у реєстрації кандидата на посаду президента Російської Федерації Бориса Борисовича Надєждіна». Надєждін просив суд скасувати рішення Центрвиборчкому та зобов'язати комісію зареєструвати його.

Процес тривав понад 9 годин. Представники Надєждіна в суді вказували на помилки в базі МВС, на підставі яких ЦВК визнала недійсною низку підписів. «Нашою стороною заперечується сам механізм перевірки підписів», – зазначив у суді один із представників Надеждіна.

У ході слухань суд допитав 13 свідків з боку позивача – збирачів підписів та підписантів, підписи яких ЦВК визнала недійсними. Вони ж у суді, своєю чергою, підтвердили справжність власних даних. Суд, однак, не дослухався до їхніх слів.

У своєму Telegram-каналі Надєждіна заявив, що не змириться з відмовою і оскаржуватиме рішення суду протягом п'яти днів. За його словами, ВС розгляне його апеляційні скарги 26 лютого.