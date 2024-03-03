Трамп здобув переконливу перемогу на кокусах у ще кількох штатах.

Його конкурентка Ніккі Гейлі ще не здається й має намір взяти участь у «супервівторку».

 

 

Колишній президент США Дональд Трамп у суботу, другого березня, переконливо виграв кокуси в Айдахо, Мічиґані та Міссурі. Про це, повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Найвражаючішу перемогу Трамп здобув у штаті Мічиґан, де він випередив свою конкурентку – колишню постійну представницю США при ООН і ексгубернаторку Південної Кароліни Ніккі Гейлі – в усіх 13 округах, які брали участь у кокусах з висунення кандидатів. Загалом Трамп переміг із майже 98-відсотковою підтримки: 1575 голосів проти лише 36-ти за Гейлі.

 

Проте Гейлі все ще не бажає здаватися. Щонайменше вона візьме участь у змаганні так званого «супервівторка» 5 березня, коли праймеріз Республіканської партії відбудуться відразу в 16 штатах.

 

Загалом же внутрішньопартійні вибори завершаться у червні. У липні пройде з'їзд Республіканської партії, на якому оголосять кандидата у президенти, у серпні – з'їзд Демократичної партії.

 

З перемогами в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, на Вірґінських островах, Південній Кароліні, а тепер і в Мічиґані, Міссурі та Айдахо Трамп вже заручився підтримкою 244 делегатів майбутнього з'їзду партії. Тоді як Гейлі може наразі розраховувати лише на 24 голоси. Щоб бути обраним кандидатом у президенти від партії, за претендента мають проголосувати щонайменше 1215 делегатів з'їзду.

 

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

03.03.2024

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