Суд в Іллінойсі заборонив Трампу брати участь у праймеріз.

Це вже третій штат, який виніс таку заборону щодо експрезидента.

 

 

У середу, 28 лютого, окружний суд в Іллінойсі ухвалив рішення заборонити колишньому президентові США Дональдові Трампу брати участь у праймеріз від Республіканської партії у цьому штаті через його роль у штурмі Капітолію шостого січня 2021 року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Суддя округу Трейсі Портер (Tracie Porter) стала на бік виборців штату, які стверджували, що колишнього президента слід дискваліфікувати з первинних виборів штату, які відбудуться 19 березня, та загальних виборів п’ятого листопада за порушення положення про заколот, вписане до 14-ої поправки до конституції США. За твердженням Трейсі Портер, Трампа слід прибрати з виборчих бюлетенів, оскільки той втратив право обіймати державну посаду через причетність до спроби заколоту. Суддя відклала виконання свого рішення на кілька днів, надавши Трампу можливість для апеляції в суді вищої інстанції.

 

Правозахисна група Free Speech For People, яка очолила спробу дискваліфікації Трампа в штаті Іллінойс, у своїй заяві оцінила це рішення як «історичну перемогу».

 

Водночас речники Трампа звинуватили суддю в політичній упередженості, наголосивши, що її рішення суперечить висновкам, зробленим судами та виборчими комісіями у багатьох інших штатах. Адвокати експрезидента заявили про намір оскаржити рішення щодо недопуску Трампа до праймеріз.

 

Нагадаємо, що Іллінойс став третім штатом, який спробував вилучити Трампа з виборчих бюлетенів. Раніше подібні рішення були ухвалені в штатах Колорадо та Мен.

 

Тим часом Верховний суд США розглядає питання про конституційність ухвали суду в Колорадо. Його рішення стане останнім словом у суперечках про те, чи поширюється конституційна заборона на зайняття держпосад для учасників антидержавних заколотів на Трампа.

29.02.2024

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