Довкола лютих дат

В останні дні останнього зимового місяця пасувало б відзначати уродини Лесі Українки, але зараз увага сконцентрована на інших річницях. Огляд подій тижня в Україні.

Міжнародне тижня

24 лютого 2024 року українські громади й організації діаспори у 746 містах в 69 країнах провели понад тисячу акцій на підтримку України. Заходи відбулися на всіх континентах світу, включно з Антарктидою, де відеозвернення записали учасники 28-ої української антарктичної експедиції. Найбільша кількість подій того дня відбулася в Німеччині, США, Франції, Великій Британії та Канаді.

Крім vox populi, була й офіційна частина, в якій взяли участь прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, президентка Єврокомісії, британський експрем’єр Борис Джонсон. У Києві Урсула фон дер Ляєн передала українським правоохоронцям 50 позашляховиків і пообіцяла, що Європейська комісія надасть загальні рамкові умови для початку переговорів з Україною про вступ до ЄС в середині березня. «Єврокомісія за три тижні презентує нову стратегію оборонної промисловості, яка передбачатиме інтеграцію України, а також планує відкрити інноваційний оборонний офіс у Києві для посилення співпраці», – сказала фон дер Лєн, і то була конкретика, якої потім трохи бракнуло.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ ФРН, казала: «Ми не допустимо, щоб Путін позбавив Україну рідної землі та свободи». Потім, коли пані міністр їхала на південь України, її супроводжував російський дрон, який не зробив з німецького кортежу купу фаршу тільки з йому відомих причин.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив ще гарніше: «Україна виживе, тому що вона сильна і мужня, і тому, що має друзів у Європі та світі. Ми пишаємося тим, що зараховуємо себе до їхніх друзів – сьогодні та в нашому спільному європейському майбутньому». Потім виявилося, що Олаф Шольц вміє лише гарно говорити, і далекобійні Taurus ми отримаємо в дуже далекому майбутньому.





Форум тижня

Насичений подіями з міжнародного контексту тиждень завершився недільним форумом «Україна. Рік 2024». Непублічний (у порівнянні зі своїм попередником) міністр оборони, крім загальновідомих фактів про те, що найбільша з часів Другої світової війна в Європі стала першою війною дронів, а половина постачань зброї не приходить в Україну вчасно, тому ми втрачаємо людей і території, повідомив про існування у сил безпеки і оборони плану дій на найближчу перспективу.

«Всі кажуть, що краще за наші дії говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План–2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо, а він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, а й дасть результати в 2024 році. Тому ми працюємо разом зі всіма складовими Силами безпеки і оборони», – зазначив Умєров.

Тему безпілотних апаратів розвинув глава Мінцифри Михайло Федоров, за словами якого у 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона дронів на рік, і вже зараз 90% безпілотників, які наші військові використовують на полі бою, – українського виробництва. «У майбутньому оператори дронів зможуть керувати ними далеко поза зонами бойових дій», – пообіцяв Михайло Федоров.

Про перехід економіки на воєнні рейки говорив міністр з питань стратегічних галузей промисловості. У 2023 році український ВПК втричі збільшив виробничі спроможності, цього року вони зростуть ушестеро повідомив Олександр Камишін.

Керівник Кабміну Денис Шмигаль поінформував, що у 2024 році Україна має плани отримати доступ до доходів від заморожених за кордоном російських активів, об’єм яких становить понад 300 млрд доларів.

Про те, що напередодні форуму уряд, очолюваний Денисом Анатолійовичем, спрямував 17,1 млрд гривень залишку з торішнього бюджету на «Велике будівництво», прем’єр не згадував.

Зате міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков анонсував будівництво ділянки європейської колії Мостиська–Скнилів від державного кордону з Польщею до Львова, яке стартує поточного року. Таким чином, крім воєнних рейок, у нас з’являться і європейські.

Гарант тижня

Максимально публічним був Президент. Крім поїздки з закордонними колегами в Гостомель, Зеленський із премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду. Аналогічний документ був завізований з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Важливо, що Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

У ході тристоронніх переговорів Президента України, голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо досягнуто політичного рішення про відкриття переговорів щодо членства Української держави в Євросоюзі.

А у виступі на згаданому форумі від Зеленського прозвучало дві важливі тези. По-перше: «Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити період різних хвиль: і політичних, і фінансових, і різного тиску. Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Ми будемо готуватися до бою. Я вважаю, що їх бій, який почався 8 жовтня, не приніс жодного результату. Ми зі свого боку підготуємо наш план».

По-друге: «Щодо ATACMS на 300 км – ми розуміємо, для чого вони, Росія також розуміє. Працюємо над далекобійною зброєю. Я б відповів узагальнено: знаходжусь в позитиві він нещодавньої відповіді партнерів».

Залишилось дочекатися, коли позитив матеріалізується на фронті.





Сусіди тижня

Перший віцепрем'єр Юлія Свириденко говорила, що обсяг експорту з України в січні поточного року досяг 12 млн тонн, а за 21 день лютого досяг показника 8,5 млн тонн, і тепер у нас є шанси перевершити довоєнні показники щодо експорту продукції, а прем’єр Шмигаль запевняв, що уряд України запропонував польській стороні план із п’яти пунктів для врегулювання ситуації, яка склалася на спільному кордоні через протест польських фермерів, і працюватиме над його реалізацією на щоденній основі, вже після того, як поляки висипали з вагонів півтори сотні тонн української кукурудзи. Крім цієї бандитської акції, відзначився фермер з сусідньої країни, який сплюндрував свій трактор ідіотським транспарантом:





Рольніки вже не пиляють гілляку, на якій сидять, а бавляться гранатою, запобіжник з якої вже витягнуто. Навряд чи до їхньої свідомості зараз можна достукатися доступним креативом чи закликами взятися за голову. Протестувальникам-бандитам, які напали на поїзд зі збіжжям, загрожує п’ять років тюрми – може то їх заспокоїть, а любителя Путіна можна було б з тим транспарантом послати на екскурсію в РФ з квитком в один кінець.