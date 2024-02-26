Парламент Угорщини ратифікував вступ Швеції до НАТО.

Угорщина була останньою країною, яка зволікала зі схваленням заявки Стокгольма.

Ульф Крістерссон і Віктор Орбан

Парламент Угорщини – Національна асамблея – схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Про це повідомив телеканал ARD. Таким чином усунуто останню перешкоду на шляху членству Стокгольма в Північноатлантичному Альянсі. За ратифікацію заявки Швеції проголосували 188 депутатів парламенту Угорщини, проти – шість.

«Сьогодні – історичний день. Наразі парламенти всіх держав НАТО проголосували за прийняття Швеції до НАТО. Швеція готова підставити плече у справі залагодження євроатлантичної безпеки», - заявив прем'єрміністр Швеції Ульф Крістерссон після голосування.

Угорщина стала останньою з 31 держави НАТО, яка схвалила заявку Швеції. У січні цього року свою згоду на приєднання Стокгольма до західного оборонного блоку дав парламент Туреччини — ще одна країні, яка тривалий час відкладала голосування щодо цього питання.

Нагадаємо, що Швеція, яка двісті років не вступала до військових союзів, подала заявку на вступ до НАТО разом із Фінляндією у 2022 році, після початку повномасштабної російської аґресії проти України.

Угорщина неодноразово заявляла, що у принципі не заперечує проти членства Швеції, але продовжувала відкладати ухвалення рішення. Угорська влада, зокрема, звинувачувала шведських політиків у тому, що вони використовують будь-яку можливість, щоб дорікнути Будапешту в порушенні принципів верховенства права.

Голосуванню щодо ратифікації передувала зустріч Ульфа Крістерссона з угорським колегою Віктором Орбаном. Вона відбулася в Будапешті наприкінці минулого тижня. «Ми змогли підтвердити взаємні добрі наміри», – заяви Орбан після двосторонніх перемовин. Стало, зокрема відомо, що Угорщина також підписала угоду про придбання нової партії шведських винищувачів Jas-39 Gripen.