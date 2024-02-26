733-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:05 Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків, повідомляється на сайті парламенту.

16:30 Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, повідомляє RedaktionsNetzwerk Deutschland. За його словами, якщо Німеччина поставить це озброєння ЗСУ, є ризик, що це може втягнути Німеччину у війну з Росією.

"Про це не може бути й мови. Ми в жодному разі не повинні бути пов'язані з цілями, яких досягає ця система. Тому це не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні."

15:55 Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть закриті. Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки."

15:20 Зеленський зустрівся з прем'єром Болгарії, повідомляє пресслужба президента. Як зазначив президент, в результаті переговорів з Болгарією, сторони домовились активізувати розбудову логістики та інфраструктури в регіоні України. Зеленський також подякував Болгарії за підтримку зусиль України у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків і відновлення нормального судноплавства.

15:05 У 2024 році у РФ планують виготовити 2,7 млн артилерійських боєприпасів; в минулому році вони виготовили 2 млн снарядів, повідомив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький. Водночас такий план, як зазначили у ГУР МОУ, означає потребу провести модернізацію виробництва, розконсервацію або створення нових виробничих ліній, а також результату кооперації десятків російських підприємств, які також мають масштабувати своє виробництво. Й тому реалізація таких планів цілком залежить від реалізації дієвих санкцій, які мають бути направлені на недопущення потрапляння до РФ виробничого обладнання. з КНДР до РФ вже завезено 1,5 млн артилерійських боєприпасів у калібрі 122- та 152-мм. Водночас їхня якість настільки низька, що 50% взагалі не спрацьовують, а друга потребує перевірки та відновлення.

14:35 Українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні: програма кеш беку "Купуй українське" запрацює вже цього року, заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні".

14:15 Україна наздогнала Росію в виробництві дронів-камікадзе - аналогів іранських дронів типу Shahed, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону.

13:45 В інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував заборонити експорт боєприпасів з країн Європи в інші країни, крім України:

"Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, в треті країни повинні бути припинені, і всі такі боєприпаси повинні бути відправлені в Україну. Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити меті захисту Європи. Я скаржуся на брак боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами. Вони всі знають про це і зробили помилки, які визнають. Вони пізно вирішили нарощувати власне виробництво, укладати довгострокові контракти і запускати нові виробничі лінії. На жаль, зараз ми розплачуємося за ці помилки".

13:05 Українські підрозділи відійшли від селища Ласточкине на Авдіївському напрямку, "щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка − Тоненьке − Бердичі і не допустити подальше просування противника далі у західному напрямку", підтвердив інформацію DeepState речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

12:40 У чергах на в'їзд в Україну на території Польщі перебувають майже 2200 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону. Найскладніша ситуація склалася на ПП "Ягодин" та "Шегині" - за добу на цьому напрямку польські протестувальники пропустили в бік України відповідно 50 і 70 вантажівок. Показники ж перетину кордону в бік Польщі залишаються нульовими.

12:20 Попри знищення Силами оборони кораблів Чорноморського флоту РФ, його угрупування ще залишається досить великим і несе небезпеку, зазначив речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону:

"Середня кількість боєздатних кораблів була до 80 одиниць на початок повномасштабного вторгнення. Третину з них можна вважати вже знищеними, ще більше 10 одиниць перебуває в ремонті. Але тим не менше все одно потенціал зберігається. Угрупування ЧФ РФ залишається досить великим, але росіяни змушені здебільшого знаходитись у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази Новоросійськ. В своїх діях російський флот обмежений, проте потенціал в нього зберігається ще досить серйозний. Здебільшого це носії крилатих ракет. Єдина проблема, з якою вони стикаються - це фактичне відрізання від військово-морської бази в Севастополі, яка є основною, де відбувається завантаження ракет. І відповідно це трохи обмежує їх дії, можливості застосування. В них постійно перебувають в бойовій готовності в середньому 10 носіїв крилатих ракет, які знаходяться переважно в східній частині і один з кораблів перебуває в Севастополі, але він використовується в якості корабля – прикриття від повітряних атак на Севастопольську бухту. Решта ракетоносіїв, перебуваючи в Новоросійську, фактично відрізані від Севастополя – вони туди іноді заходять, але не затримуються. Але останнім часом фактично ці ракети не застосувалися. Єдиний підтверджений на 100% факт застосування - це пуск 4 ракет з 8 можливих з борту "Адмірала Ессена" після того як було знищено великий десантний корабель "Цезар Куніков". Це для них став такий виключний момент, а зараз їх намагаються берегти. Можна було б вважати, що це накопичення боєзапасу, але цей процес вже затягнувся на кілька місяців"

12:10 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Протягом усього конфлікту з Україною Росія намагається використовувати енергетику як зброю. Удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі спричиняли широкомасштабну нестачу електроенергії по всій країні, в той час як на глобальному рівні президент Росії Владімір Путін використовував енергетичну політику для підриву міжнародної енергетичної безпеки. • Зменшуючи потоки газу до Європи, обмежуючи трубопровідний експорт і змінюючи умови оплати, Путін намагався підірвати єдність Європи проти незаконної війни Росії. • Перетворення Росією енергетики на зброю, ймовірно, залишиться інструментом примусу, демонструючи зв'язок між російською безпековою та енергетичною політикою. Дуже ймовірно, що Росія продовжить використовувати енергію як зброю для отримання глобальної економічної вигоди і політичного впливу, що свідчить про зв'язок між енергетикою, безпекою, політичними і військовими цілями.

11:35 Тепла погода та вихідний день відчутно зменшили споживання вчора, у неділю 25 лютого, у порівнянні з попереднім вихідним днем – неділею, 18 лютого. Добовий максимум споживання вчора був зафіксований близько 18:30 на рівні на 4,6% нижче, ніж 18 лютого, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 26 лютого, станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 2,3% нижче за відповідний показник попереднього робочого дня 23 лютого.

11:10 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 117 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 113 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:05 Внаслідок нічної російської атаки в Дніпрі постраждали двоє людей, пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

10:55 Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков із делегацією уряду прибули з візитом в Україну, повідомляє Болгарське національне телебачення. До складу делегації входять міністри юстиції, довкілля та енергетики - Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радев, заступники міністрів оборони і закордонних справ - Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, а також глава Міноборони адмірал Еміль Єфтімов.

10:30 Після короткострокових ремонтів до роботи повернуто блок і корпус ТЕС, в резерві 18 одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту в енергосистемі не спостерігається. Графіки відключень не застосовуються.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

192,0% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

71,9% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

217,1% автомобільної техніки (з них 3,9% за минулий тиждень),

324,3% артилерійських систем (з них 7,1% за минулий тиждень),

89,7% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

48,6% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

27,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, щоб обговорити терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду. У заході візьмуть участь спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс.

09:35 Вночі росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» (Крим), двома ЗКР С-300 (Бєлгородська обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П (ТОТ Запорізької обл.) та 14-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Курська обл.).

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено всі три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 «шахедів» (64%) у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

За минулі сім днів було збито 104 із 127 (62%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Станом на 0710 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські чиновники та державні ЗМІ здебільшого утрималися від публічного обговорення дворічної річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ймовірно, з метою уникнення уваги до того, що Росія не змогла досягти заявлених стратегічних цілей в Україні, а також її більш близьких цілей - захоплення всіх Луганської та Донецької областей, при цьому зазнавши значних втрат серед військовослужбовців.

• Українські посадовці обговорили цілі та пріоритети України до 2024 року 25 лютого і наголосили на необхідності подальших українських інновацій та західної допомоги для досягнення цілей України.

• На відео з безпілотника, опублікованому 25 лютого, видно, як російські війська скоюють очевидні військові злочини поблизу Бахмута.

• Російський інформаційний простір продовжує залишатися дуже чутливим до нещодавніх втрат літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, що свідчить про те, що питання розгортання та захисту цих літаків викликає велике занепокоєння.

• Начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що станом на 25 лютого Росія не отримувала жодних ракет дальнього радіусу дії від Ірану.

• Російська влада продовжує вербувати українських громадян на окупованій території України до російської армії.

• Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив 25 лютого, що Росія утримує в російських в'язницях понад 28 000 громадян України.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: