Трамп отримав важливу перемогу на праймеріз у Південній Кароліні.

Ніккі Гейлі хоч і визнала поразку в рідному штаті, але відмовилася виходити з перегонів.

 

 

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здобув важливу перемогу на праймеріз Республіканської партії в штаті Південна Кароліна. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Згідно з даними Edison Research, за Трампа проголосувало 59,8% учасників праймеріз, 39,5% – за Гейлі. Раніше експрезидент уже переміг на попередніх виборах в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Вірґінських островах.

 

Трамп подякував виборцям за підтримку, а також звинуватив чинного главу держави Джо Байдена у «руйнуванні країни», заявивши, що переможе його на загальних виборах п’ятого листопада. «Ми збираємося бути тут п’ятого листопада, і ми збираємося подивитися на Джо Байдена, подивитися йому прямо в очі. Він руйнує нашу країну, і ми збираємося сказати: "Джо, ти звільнений. Іди, забирайся, Джо"», – сказав Трамп.

 

Для Гейлі ця поразка була особливо болісною, адже вона народилася в Південній Кароліні й двічі обиралася там на губернаторську посаду. Окрім того, історично праймеріз у Південній Кароліні були надійним індикатором для республіканців. На всіх праймеріз із 1980 року, крім одного, переможець номінувався кандидатом у президенти від Республіканської партії. Єдиним винятком став Ньют Ґінґріч (Newt Gingrich) у 2012 році.

 

Ніккі Гейлі привітала Дональда Трампа з перемогою на праймеріз Республіканської партії у її рідному штаті. Водночас вона заявила, що це не стане причиною для її виходу з президентської кампанії. «Я говорила раніше цього тижня, що незалежно від того, що відбудеться у Південній Кароліні, я продовжуватиму брати участь у перегонах... Я жінка слова. Я не відмовлюся від цієї боротьби, коли більшість американців не схвалюють ні Дональда Трампа, ні Джо Байдена… Сорок відсотків – це не якась крихітна група. На наших республіканських праймеріз є величезна кількість виборців, які кажуть, що хочуть альтернативи», – заявила Гейлі на зустрічі зі своїми прихильниками.

 

Вона заприсяглася залишитися у передвиборчих перегонах принаймні до п’ятого березня. Цього дня праймеріз відбудуться одночасно в кількох штатах країни, тому в США він називається «супервівторком».

25.02.2024

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