732-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:35 Інформація про те, що депутати т.зв. Придністровської молдовської республіки проситимуть російського президента Путіна взяти Придністров'я до складу РФ, не відповідає дійсності, заявили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Поширення інформації про нібито такі наміри має всі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.

12:05 "В України вже готовий потужний план на 2024 рік, який дасть результат", – заявив міністр оборони Рустем Умєров:

"Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План-2024 вже є. Ми публічно про нього не говоримо. Він потужний, він сильний, дає не тільки надію, а й дасть результати у 2024 році. Ми працюємо з усіма складовими Силами безпеки та оборони".

11:55 Вночі армія РФ завдала масованого удару по Костянтинівці Донецької області ракетами С-300, є поранена цивільна особа, руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, 2 приватні і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск.

11:20 У Польщі в чергах на перетин кордону до України чекає майже 2400 вантажівок, найбільше на пунктах пропуску "Краковець", "Рава-Руська" і "Ягодин", повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Крім того, заблокованими залишаються переходи "Устилуг", "Угринів" та "Шегині". Блокування руху легкових автомобілів й автобусів немає.

11:00 В резерві 19 генеруючих одиниць ТЕС, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Графіки відключень не застосовуються.

10:35 Внаслідок ранішньої російської атаки "шахедами" зафіксували пошкодження об'єкта інфраструктури у Хмельницькій області, повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

191,6% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

71,7% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

216,7% автомобільної техніки (з них 4,1% за минулий тиждень),

323,9% артилерійських систем (з них 8,0% за минулий тиждень),

89,6% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

48,4% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

27,3% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:40 У ніч на 25 лютого 2024 року противник атакував 18 ударними БпЛА типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим).

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил знищено 16 «шахедів» (89%) у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

За минулі сім днів було збито 99 із 117 (85%) запущених по Україні БПЛА.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Україна продовжує захищатися від російської агресії та спроб Кремля знищити українську державність та ідентичність, незважаючи на зростання труднощів після двох років від початку повномасштабного вторгнення Росії.

• Європейські та канадські партнери України відзначили другу річницю повномасштабного вторгнення Росії, пообіцявши додаткову допомогу й обговоривши питання інтеграції України до Європейської Унії.

• За оцінками російських опозиційних ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні загинуло понад 75 000 російських військовослужбовців.

• Міністерство оборони Росії продовжує акцентувати увагу на командувачеві центрального угруповання російських військ генерал-полковникові Мордвічеві та захопленні Росією Авдіївки.

• Мордвічев наголосив на російських технологічних і тактичних адаптаціях при захопленні Авдіївки, ймовірно, намагаючись відповісти на постійну критику російських військ в Україні.

• Російські військові високопосадовці, ймовірно, намагаються перекласти відповідальність за гучні воєнні злочини з себе на російських командирів середньої та нижчої ланок.

• Нещодавнє опитування громадської думки в Росії показало, що настрої росіян щодо війни в Україні за останні місяці практично не змінилися, але, зокрема, вказує на те, що ще одна хвиля мобілізації буде непопулярною.

• У ніч з 23 на 24 лютого українські спецслужби завдали удару з безпілотника по одному з найбільших металургійних заводів Росії.

• Українська сторона повідомила, що збитий 23 лютого літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 тимчасово призупинив операції російської авіації на інших частинах театру бойових дій.

• Російські суб'єкти інформаційного простору продовжували реагувати на збитий 23 лютого літак А-50 і здебільшого заперечували, що Україна несе відповідальність за ліквідацію будь-яких російських літаків, збитих останнім часом.

• Влада Індії звернулася до російської влади з проханням про "дострокову демобілізацію" індійських громадян, які воюють на боці Росії в Україні.

• Російський уряд продовжує підтримувати розвиток інфраструктури та логістики в окупованій Україні, що, ймовірно, сприятиме російській оборонно-промисловій базі та зміцненню російського контролю над окупованими територіями.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: