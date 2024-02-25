732-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:35 Інформація про те, що депутати т.зв. Придністровської молдовської республіки проситимуть російського президента Путіна взяти Придністров'я до складу РФ, не відповідає дійсності, заявили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Поширення інформації про нібито такі наміри має всі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.
12:05 "В України вже готовий потужний план на 2024 рік, який дасть результат", – заявив міністр оборони Рустем Умєров:
"Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План-2024 вже є. Ми публічно про нього не говоримо. Він потужний, він сильний, дає не тільки надію, а й дасть результати у 2024 році. Ми працюємо з усіма складовими Силами безпеки та оборони".
11:55 Вночі армія РФ завдала масованого удару по Костянтинівці Донецької області ракетами С-300, є поранена цивільна особа, руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, 2 приватні і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск.
11:20 У Польщі в чергах на перетин кордону до України чекає майже 2400 вантажівок, найбільше на пунктах пропуску "Краковець", "Рава-Руська" і "Ягодин", повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Крім того, заблокованими залишаються переходи "Устилуг", "Угринів" та "Шегині". Блокування руху легкових автомобілів й автобусів немає.
11:00 В резерві 19 генеруючих одиниць ТЕС, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Графіки відключень не застосовуються.
10:35 Внаслідок ранішньої російської атаки "шахедами" зафіксували пошкодження об'єкта інфраструктури у Хмельницькій області, повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
191,6% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),
71,7% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),
216,7% автомобільної техніки (з них 4,1% за минулий тиждень),
323,9% артилерійських систем (з них 8,0% за минулий тиждень),
89,6% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),
48,4% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),
27,3% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
10:00 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:40 У ніч на 25 лютого 2024 року противник атакував 18 ударними БпЛА типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим).
У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил знищено 16 «шахедів» (89%) у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.
За минулі сім днів було збито 99 із 117 (85%) запущених по Україні БПЛА.
09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Україна продовжує захищатися від російської агресії та спроб Кремля знищити українську державність та ідентичність, незважаючи на зростання труднощів після двох років від початку повномасштабного вторгнення Росії.
• Європейські та канадські партнери України відзначили другу річницю повномасштабного вторгнення Росії, пообіцявши додаткову допомогу й обговоривши питання інтеграції України до Європейської Унії.
• За оцінками російських опозиційних ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні загинуло понад 75 000 російських військовослужбовців.
• Міністерство оборони Росії продовжує акцентувати увагу на командувачеві центрального угруповання російських військ генерал-полковникові Мордвічеві та захопленні Росією Авдіївки.
• Мордвічев наголосив на російських технологічних і тактичних адаптаціях при захопленні Авдіївки, ймовірно, намагаючись відповісти на постійну критику російських військ в Україні.
• Російські військові високопосадовці, ймовірно, намагаються перекласти відповідальність за гучні воєнні злочини з себе на російських командирів середньої та нижчої ланок.
• Нещодавнє опитування громадської думки в Росії показало, що настрої росіян щодо війни в Україні за останні місяці практично не змінилися, але, зокрема, вказує на те, що ще одна хвиля мобілізації буде непопулярною.
• У ніч з 23 на 24 лютого українські спецслужби завдали удару з безпілотника по одному з найбільших металургійних заводів Росії.
• Українська сторона повідомила, що збитий 23 лютого літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 тимчасово призупинив операції російської авіації на інших частинах театру бойових дій.
• Російські суб'єкти інформаційного простору продовжували реагувати на збитий 23 лютого літак А-50 і здебільшого заперечували, що Україна несе відповідальність за ліквідацію будь-яких російських літаків, збитих останнім часом.
• Влада Індії звернулася до російської влади з проханням про "дострокову демобілізацію" індійських громадян, які воюють на боці Росії в Україні.
• Російський уряд продовжує підтримувати розвиток інфраструктури та логістики в окупованій Україні, що, ймовірно, сприятиме російській оборонно-промисловій базі та зміцненню російського контролю над окупованими територіями.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
25.02.2024
Противник і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 119 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Інформація, щодо даної атаки уточнюється.
Авіаційних ударів зазнали населені пункти Іванівка Харківської області; Надія Луганської області; Зарічне, Богданівка, Нью-Йорк, Диліївка, Олександропіль, Новоселівка Перша, Бердичі, Семенівка, Новобахмутівка, Орлівка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Новопавлівському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками знищено 2 ракети Х-31 та 4 розвідувальні БпЛА.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 радіолокаційній станції та 2 районах зосередження особового складу противника.