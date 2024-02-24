Ексканцлера Австрії Курца засуджено до восьми місяців умовно.

Його визнано винним у наданні брехливих свідчень.

Колишнього канцлера Австрії Себастьяна Курца (Sebastian Kurz) засуджено до восьми місяців умовно за надання хибних свідчень під час парламентського розслідування ймовірної корупції в його уряді. Про це повідомив австрійський телеканал ORF. Такий вирок виніс у п'ятницю, 23 лютого, Земельний суд Відня у кримінальних справах. Вердикт став завершенням судового розгляду, який тривав чотири місяці.

Суддя Міхаель Радастич (Michael Radasztics) визнав Курца винним у наданні неправдивих свідчень перед парламентським комітетом про його роль у створенні холдингової компанії ÖBAG. При цьому прокуратура також звинувачувала Курца в наданні хибних свідчень про його роль у призначенні в керівництво компанії його близької довіреної особи Томаса Шміда (Thomas Schmid), однак у цьому випадку суд не визнав ексканцлера винним.

Винним у наданні хибних свідчень перед парламентським комітетом було визнано також ексголову кабінету Курца Бернгарда Бонеллі (Bernhard Bonelli). Йому суд призначив покарання у вигляді шести місяців ув'язнення умовно. Випробувальний термін в обох випадках становить три роки.

Сам Курц заявив у суді, що нібито його слова, сказані під час парламентського розслідування, були неправильно інтерпретовані. У заключному слові ексканцлер сказав, що почувається безпорадним, тому що суд фокусується на інтерпретації його слів прокурором, а не на тому, що він насправді мав на увазі. Курц заявив про намір подати апеляцію.