731-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Українські офіційні джерела повідомили, що в ніч на 23 лютого українські сили збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 - вже другий такий літак, збитий у 2024 році.
• Російські ультранаціоналісти все частіше приписують збиття російських літаків російській, а не українській протиповітряній обороні.
• Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська планують майбутні контрнаступальні операції, хоча затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, і надалі породжуватимуть невизначеність і обмеження для цих операцій.
• Українська організація Frontelligence Insight, що працює з відкритими даними, повідомила 22 лютого, що російські війська зберігають ракети і боєприпаси на раніше покинутих об'єктах поблизу російсько-українського кордону і в окупованій Україні, щоб скоротити і посилити російські логістичні лінії.
• Після повідомлень про те, що влада Придністров'я може закликати або організувати референдум про приєднання до Росії 28 лютого, українські посадовці заявили, що ймовірність наземного нападу Росії на Україну з Придністров'я, проросійського сепаратистського регіону п, є низькою.
• На тлі погіршення російсько-вірменських відносин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія "по суті" заморозила свою участь в Організації Договору про колективну безпеку, в якій домінує Росія.
• США, Велика Британія, Канада та Європейська унія оголосили про нові пакети санкцій, спрямовані на стримування військових дій Росії в Україні.
• Заступник начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив 23 лютого, що міжнародні санкції погіршують якість російських ракет на тлі постійних зусиль Росії щодо збільшення виробництва ракет.
• Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода 22 лютого надало додаткові подробиці про примусову депортацію українських дітей з України до Білорусі.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу “Shahed”. Підрозділами протиповітряної оборони було знищено всі 12 дронів-камікадзе.
Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Торське, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Часів Яр, Курдюмівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області та Мала Токмачка, Роботине і Новоданилівка на Запоріжжі.
Під артилерійський вогонь російських окупантів потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників в районі Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни, що на Донеччині.
На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак противника в районах Богданівки та Іванівського Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ.
На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку відбито 8 атак противника біля Роботиного.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупантів. Зазнаючи втрат, ворог не полишає спроб витіснити наші підрозділи. Так, протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмів на лівобережжі Дніпра.
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника.
Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено ще один літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
А наші ракетники завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 артилерійських засобах, складу боєприпасів та по 2 РЛС ЗРК “Бук-М3” противника.
24.02.2024