731-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські офіційні джерела повідомили, що в ніч на 23 лютого українські сили збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 - вже другий такий літак, збитий у 2024 році.

• Російські ультранаціоналісти все частіше приписують збиття російських літаків російській, а не українській протиповітряній обороні.

• Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська планують майбутні контрнаступальні операції, хоча затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, і надалі породжуватимуть невизначеність і обмеження для цих операцій.

• Українська організація Frontelligence Insight, що працює з відкритими даними, повідомила 22 лютого, що російські війська зберігають ракети і боєприпаси на раніше покинутих об'єктах поблизу російсько-українського кордону і в окупованій Україні, щоб скоротити і посилити російські логістичні лінії.

• Після повідомлень про те, що влада Придністров'я може закликати або організувати референдум про приєднання до Росії 28 лютого, українські посадовці заявили, що ймовірність наземного нападу Росії на Україну з Придністров'я, проросійського сепаратистського регіону п, є низькою.

• На тлі погіршення російсько-вірменських відносин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія "по суті" заморозила свою участь в Організації Договору про колективну безпеку, в якій домінує Росія.

• США, Велика Британія, Канада та Європейська унія оголосили про нові пакети санкцій, спрямовані на стримування військових дій Росії в Україні.

• Заступник начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив 23 лютого, що міжнародні санкції погіршують якість російських ракет на тлі постійних зусиль Росії щодо збільшення виробництва ракет.

• Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода 22 лютого надало додаткові подробиці про примусову депортацію українських дітей з України до Білорусі.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: