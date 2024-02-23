730-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Українські військові не здають свої позиції та продовжують тримати плацдарм у Кринках, підтвердила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону:

"Плацдарм тримаємо, позиції не здаємо, продовжуємо відбивати штурми РФ. За минулу бойову добу нарахували 5 таких спроб, але всі вони видалися невдалими. За традицією - без бронетехніки, у пішому порядку росіяни намагалися проникнути на наші позиції, але знову залишили там 70 % особового складу та були змушені ретируватися"

10:35 Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), зазначивши: "Подивимося, що буде далі".

10:25 Співвідношення втрат українських військових та російських складає один до п'яти, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

10:10 США поки не бачили підтверджень того, що відбулась передача іранських балістичних ракет РФ, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, анонсуючи нові санкції проти Ірану додаткові санкції та попередивши, що надання ракет призведе до ще більших санкцій, а США винесуть це питання на розгляд Ради безпеки ООН.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

191,1% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

71,5% бойових броньованих машин (з них 1,5% за минулий тиждень),

215,8% автомобільної техніки (з них 3,8% за минулий тиждень),

321,8% артилерійських систем (з них 8,0% за минулий тиждень),

89,6% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

48,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

27,2% літаків (з них 0,6% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Внаслідок нічної атаки російських безпілотників в Дніпрі постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, сили оборони знищили 5 "шахедів", повідомив голова ОВА Сергій Лисак. У розбитому будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами. Окрім багатоповерхівки в Дніпрі, росіяни влучили по підприємству.

09:40 Вночі росіяни атакували Одещину ударними дронами типу "Шахед", а з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря – ракетами типу Х-31П і Х-22. Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, троє людей загинули.

09:35 Вночі росіяни атакували 31 ударним БпЛА типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим), трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря). Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА (74%) в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.

За минулі сім днів було збито 83 із 101 (82%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв, визначаючи можливі подальші територіальні цілі Росії в Україні, заявив, що Росії, ймовірно, доведеться рано чи пізно захопити Київ,.

• Згадка Медведєва про можливі наміри Росії окупувати Одесу варта уваги у світлі останніх подій у проросійській сепаратистській республіці Придністров'я в Молдові, південний край якої знаходиться приблизно в 50 кілометрах від міста.

• Медведєв також розповів про плани Росії щодо репресій проти українських громадян в окупованій Україні.

• Президент Росії Путін зустрівся з лідерами країн Співдружності Незалежних Держав і главою Республіки Татарстан Рустамом Мінніхановим 21 і 22 лютого.

• Українські війська завдали чергового успішного удару по російському полігону в окупованій Херсонській області 21 лютого і, ймовірно, завдали значних втрат.

• Європейські та західні союзники України продовжують нарощувати підтримку України.

• Російське опозиційне видання "Проект" повідомило 22 лютого, що з початку четвертого президентського терміну Путіна у 2018 році російська влада висунула щонайменше 116 тисяч кримінальних та адміністративних звинувачень проти росіян.

• Речник Кремля Пєсков заявив 22 лютого, невдовзі після самогубства відомого російського мілблогера 21 лютого, що Кремль не вважає російських військових кореспондентів (воєнкорів) і мілблогерів учасниками російського повномасштабного вторгнення в Україну,

• Російське інсайдерське джерело стверджує, що російські чиновники відклали створення 1-го добровольчого корпусу Росгвардії з решти загонів "групи Ваґнера" через поточну ротацію колишніх ваґнерівців в Африці.

• Росія продовжує експортувати свою державну політику системних релігійних переслідувань в окуповану Україну.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: