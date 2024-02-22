Прем'єр Нідерландів Марк Рютте, найімовірніше, стане наступним генсеком НАТО.

Його кандидатуру підтримали США, Велика Британія, Німеччина і Франція.

 

 

Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина у четвер, 22 лютого, висловили свою підтримку прем’єр-міністрові Нідерландів Маркові Рютте як наступному генеральному секретареві НАТО. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Таким чином 57-річний Рюте, який керує урядом Нідерландів з 2010 року, здобуває найсильнішу позицію для отримання посади керівника Північноатлантичного альянсу.

 

«Президент Джо Байден рішуче підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО. Він глибоко усвідомлює важливість Альянсу, є природженим лідером і комунікатором, і його лідерство буде доброю службою Альянсу в цей критичний час», – йдеться в заяві Білого дому.

 

Підтримуючи Рютте, міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що «він був шанованою особою в НАТО, мав серйозні повноваження в сфері оборони та безпеки, і можна впевнено стверджувати, що Рютте залишатиметься сильним і готовим до будь-якої необхідності захищати Альянс».

 

Французький високопоставлений чиновник сказав, що Париж також підтримав Рютте, додавши, що президент Емманюель Макрон був першим, хто прихильно висловився про призначення нідерландського прем’єра на цю посаду.

 

Свою підтримку Рютте офіційно висловив і бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц.

 

Загалом, за даними аґенції, Рютте вже готові підтримати щонайменше 20 країн – членів НАТО з 31. Лідери Альянсу призначаються за принципом консенсусу, для чого потрібна підтримка або принаймні відсутність заперечень з боку всіх країн – членів НАТО.

 

Обговорювалися й інші кандидати на цю посади, зокрема прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас (Kaja Kallas), міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш (Krišjānis Kariņš), прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен (Mette Frederiksen). Проте всі вони не змогли здобути належної підтримки серед країн-членів.

 

Нагадаємо, що чинний генсек НАТО норвежець Єнс Столтенберґ очолює Альянс з 2014-го. У липні минулого року його повноваження було продовжено вчетверте до жовтня 2024 року.

22.02.2024

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