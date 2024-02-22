Іран цьогоріч поставив Росії сотні балістичних ракет.

Йдеться про ракети Fateh-110 класу «земля-земля», здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

Іран з початку року поставив Росії близько 400 балістичних ракет. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на шість джерел в іранських військових колах. За їхніми словами, заплановано і подальші постачання.

Йдеться про ракети Fateh-110 класу «земля-земля». Вони здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

Постачання ракет до Росії, заявили джерела, стартували на початку січня — невдовзі після зустрічей представників російських та іранських військових відомств та служб безпеки, які пройшли в Москві та Тегерані наприкінці минулого року. Деякі ракети везуть з Ірану до Росії кораблями Каспійським морем, інші доставляють літаками.

«Поставки тривають. Немає причини це приховувати. Ми маємо право постачати зброю будь-якій країні, якій захочемо», – заявив високопоставлений іранський чиновник, який побажав залишатися невідомим. За його словами, було щонайменше чотири поставки ракет, і найближчими тижнями передбачаються наступні поставки. Більш детальну інформацію він надати відмовився.