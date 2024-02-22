729-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Вночі росіяни атакували 10 ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ РФ та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря. 8 безпілотників (80%) знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.
За минулі сім днів було збито 60 із 70 (86%) запущених по Україні БПЛА.
09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Відомий незалежний російський мілблогер Андрєй Морозов наклав на себе руки 21 лютого після того, як відмовився виконати наказ російського військового командування видалити його дописи про високі втрати російських військ під Авдіївкою.
• Український посадовець спростував нещодавнє повідомлення New York Times про те, що російські війська, можливо, взяли в полон "сотні" українських солдатів під час відходу українських військ з Авдіївки Донецької області.
• Удар українських HIMARS по незахищеному російському полігону поблизу окупованої Волновахи Донецької області, ймовірно, призвів до значних втрат, спричинивши невроз для російської ультранаціоналістичної спільноти мілблогерів.
• Окупаційний губернатор Запорізької області Баліцкий відкрито визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти російського вторгнення в Україну або "ображають" Росію, і, ймовірно, натякнув на те, що російські окупаційні сили без суду і слідства страчують українських громадян.
• Іранські джерела повідомили агентству Reuters 21 лютого, що на початку січня Іран надав Росії сотні балістичних ракет малої дальності.
• Російська влада затримала в Єкатеринбурзі жінку, з подвійним російсько-американським громадянством, за підозрою у зборі коштів на потреби української армії.
• Повідомляється, що білоруські та казахські компанії допомагають Росії обійти міжнародні санкції, спрямовані на обмеження постачання західних комплектуючих та обладнання на російську оборонно-промислову базу.
• Російські окупаційні адміністрації продовжують розбудовувати патронатні зв'язки з суб'єктами РФ.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Противник і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої країни.
Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 8 ударних БпЛА було знищено.
Авіаційних ударів зазнали Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Колодязне, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області; Макіївка, Білогорівка Луганської області; Лиман, Свято-Покровське, Сіверськ, Нью-Йорк, Біла Гора, Диліївка, Новопокровське, Новобахмутівка, Желанне, Степове, Семенівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка, Катеринівка, Антонівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новоандріївка, Оріхів Запорізької області; Кринки та Чорнобаївка Херсонської області.
Під ворожий артилерійський вогонь потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ”, на Волинському та Поліському напрямках, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, ворог здійснив 3 спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку противник 6 разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.
На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 2 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.
На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку, Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів російських окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 4 спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.
Підрозділами ракетних військ завданно ураження по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах ПММ, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.
22.02.2024