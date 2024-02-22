729-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Вночі росіяни атакували 10 ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ РФ та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря. 8 безпілотників (80%) знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

За минулі сім днів було збито 60 із 70 (86%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Відомий незалежний російський мілблогер Андрєй Морозов наклав на себе руки 21 лютого після того, як відмовився виконати наказ російського військового командування видалити його дописи про високі втрати російських військ під Авдіївкою.

• Український посадовець спростував нещодавнє повідомлення New York Times про те, що російські війська, можливо, взяли в полон "сотні" українських солдатів під час відходу українських військ з Авдіївки Донецької області.

• Удар українських HIMARS по незахищеному російському полігону поблизу окупованої Волновахи Донецької області, ймовірно, призвів до значних втрат, спричинивши невроз для російської ультранаціоналістичної спільноти мілблогерів.

• Окупаційний губернатор Запорізької області Баліцкий відкрито визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти російського вторгнення в Україну або "ображають" Росію, і, ймовірно, натякнув на те, що російські окупаційні сили без суду і слідства страчують українських громадян.

• Іранські джерела повідомили агентству Reuters 21 лютого, що на початку січня Іран надав Росії сотні балістичних ракет малої дальності.

• Російська влада затримала в Єкатеринбурзі жінку, з подвійним російсько-американським громадянством, за підозрою у зборі коштів на потреби української армії.

• Повідомляється, що білоруські та казахські компанії допомагають Росії обійти міжнародні санкції, спрямовані на обмеження постачання західних комплектуючих та обладнання на російську оборонно-промислову базу.

• Російські окупаційні адміністрації продовжують розбудовувати патронатні зв'язки з суб'єктами РФ.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: