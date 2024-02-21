У північнокорейських ракетах знайшли західні деталі.

Ракети з КНДР Росія використала під час масованих ударів по Україні.

 

 

В уламках виробленої в КНДР ракети, яка впала в Харкові на початку січня, було виявлено 290 електронних компонентів не північнокорейського виробництва. Багато з цих деталей можна пов'язати з компаніями західних країн. Про це йдеться в опублікованій у вівторок, 20 лютого, доповіді британського неурядового Центру дослідження зброї в конфліктах (Conflict Armament Research – CAR). Здебільшого компоненти, про які йдеться, входили до навігаційної системи ракети.

 

CAR встановила 26 компаній зі штаб-квартирами у восьми юрисдикціях, які були пов’язані з виробництвом цих компонентів – Китай, Німеччина, Японія, Нідерланди, Сінґапур, Швейцарія, Тайвань і Сполучені Штати. Більшість – бренди американських компаній (75%).

 

Причому, як зазначають британські аналітики, значна частина компонентів, про які йдеться, згідно з маркуванням, була виготовлена протягом останніх трьох років. Отже, ці ракети могли бути поставлені Росії тільки після початку її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

 

Це, своєю чергою, означає, що Північна Корея продовжує успішно оминати міжнародні санкції, які забороняють постачання їй компонентів для балістичних ракет, зазначається у доповіді CAR. З іншого боку, це свідчить про те, наскільки північнокорейська військова промисловість залежить від зовнішніх поставок.

 

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Північна Корея постачає Росії не тільки самі ракети, а й пускові установки для них. У Вашінґтоні вважають, що в обмін на свою підтримку Пхеньян хоче отримати від Москви військову техніку, включно з винищувачами, ракетами класу «земля-повітря», бронетехнікою та передовими військовими технологіями.

 

Раніше стало відомо, що Росія використала балістичні ракети з КНДР під час масованих ударів по Україні напередодні нового, 2024 року, і в перших числах січня. За словами президента України Володимира Зеленського, тоді війська РФ випустили по українських містах майже 300 ракет і понад 200 безпілотників. Внаслідок повітряних атак загинуло понад 40 людей.

 

21.02.2024

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