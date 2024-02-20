Суд у Франції заарештував «віллу Путіна».

Це найбільший арешт у Франції російського майна від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Суд у Франції заарештував віллу Maria Irina на Лазуровому Узбережжі, яка офіційно зареєстрована на засновника групи Tashir, вірменсько-російського бізнесмена-мільярдера Самвела Карапетяна. Про це пише газета Le Monde. Проте прокуратура Парижа припускає, що насправді бенефіціаром вілли є компанія «Газпром нефть» – дочірня компанія державного енергетичного концерну «Газпром». Реальним же розпорядником маєтку, за даними журналістів, був сам президент Росії Володимир Путін.

За даними видання, це найбільше заарештоване російське майно з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вілла Maria Irina розташована в комуні Рокбрюн-Кап-Мартен. Площа ділянки займає три гектари. На ній розташовані основний будинок з видом на море (1600 кв. метрів), поруч – гостьовий будинок (800 кв. метрів), три басейни, тенісний корт та гелікоптерний майданчик. За даними видання, вартість маєтку оцінюється у понад 120 млн євро.

До Карапетяна віллою володів мільярдер Шалва Чигиринський, до нього вона належала конголезькому диктатору Мобуту Сесе Секо, а потім – структурам «Газпром нефти».

Тим часом структури, пов'язані з «Газпромом», а потім Карапетян, фактично були прикриттям. Реально ж маєтком розпоряджався Путіна та його найближче оточення. Зокрема, журналістам стало відомо, що на віллі неодноразово проводила час коханка кремлівського шефа Аліна Кабаєва.