Німецькі геодезисти ненавмисно розкрили військову таємницю НАТО.

Це сталося ще під час узгодження будівництва газогону «Північний потік – 2».

 

 

Чиновники гірського управління міста Штральзунд у землі Мекленбург-Передня Померанія оприлюднили засекречену військову інформацію про райони дії підводних човнів НАТО. Це сталося у процесі узгодження будівництва газогону «Північний потік – 2». Про це пише популярне німецьке видання Bild. Федеральна прокуратура Німеччини проводить розслідування інциденту.

 

«Під час будівництва газогону "Північний потік – 2" за дозволи від Німеччини відповідало Гірниче відомство міста Штральзунда. З'ясувалося, що в січні 2018 року відомство опублікувало на сайті "Дозвіл на планування" на 637 сторінок. Юристи знайшли на сторінці 556 дані про райони дії підводних човнів НАТО і кількість зброї на них. Це інформація міноборони ФРН суворо для службового користування», – подає Bild.

 

Ці відомості стосуються секретної інформації, призначеної лише для службового використання, і дозволяють зробити висновки про «можливості воєнних операцій», уточнює видання. При цьому в процесі планування гірське управління Штральзунда письмово зобов'язалося виключити можливість оприлюднення конфіденційних даних, зазначають журналісти.

 

«Таке наївне ставлення німецької влади до аґентів Путіна становить явну небезпеку для Німеччини. Скандальну справу необхідно розглянути повністю, у тому числі щодо кримінальної відповідальності та державної безпеки», – прокоментував газеті цей інцидент експерт Християнсько-демократичного союзу з внутрішніх справ Філіп Амтор (Philipp Amthor).

 

У грудні 2023 року Федеральна прокуратура Німеччини повідомила міністру оборони Борису Пісторіусу (Boris Pistorius) про перевірку у зв'язку з ймовірним розголошенням секретних даних. Відповідальним за цей витік у Штральзунді загрожує до п'яти років позбавлення волі.

19.02.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
725-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення, найбільше – на Мар’їнському (відбито 34 атаки) та Авдіївському і Бахмутському (по 14 атак) напрямках
18.02.24 | | Україна
724-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ виходять з Авдіївки, продовжують вести оборону на сході та півдні України; протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 43 атаки) та Мар’їнському (відбито 34 атаки) напрямках
17.02.24 | | Україна
Дивний збіг: активність Путіна і блокада кордону
Мирослав Чех
Підтримка України є найкращою інвестицією Польщі у власну безпеку, каже прем'єр Дональд Туск. Реальні дії влади, однак, говорять про інше
16.02.24 | | Дискурси
Віддай душу!
Тарас Прохасько
Історія останнього століття – це історія доступності до розмноження фотографій. Ця історія є повільним перетіканням до торжества життя вічного
15.02.24 | | Дискурси
«Дружину мою взяв я собі з Києва»
Юрій ЯКОВЛЄВ
Причинки до історії соборницьких шлюбів у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.
15.02.24 | | Минуле
Благодійність: заньківчанська вистава «Земля»
Для закупівлі FPV-дронів для 24 Окремої механізованої бригади імені Короля Данила у п’ятницю, 16 лютого, у Національному театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться благодійний показ вистави «Земля» за повістю Ольги Кобилянської.
15.02.24 | | Штука
Розбійник Мацапура
Юрій Винничук
Часто нарікають, що, мовляв, уся причина жорстокості підлітків – в телебаченні. А що ж тоді сформувало звірину жорстокість Мацапури?
14.02.24 | | Дискурси
Любов театральна
Театр Корифеїв, що у Кропивницькому, до Дня Св. Валентина вирішив… освідчитися у коханні театрам. Так, 14 лютого, у різних містах країни, біля театрів, що носять імена корифеїв української сцени, з'явилися білборди та сітілайти з освідченням у коханні.
14.02.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.