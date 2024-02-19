Німецькі геодезисти ненавмисно розкрили військову таємницю НАТО.

Це сталося ще під час узгодження будівництва газогону «Північний потік – 2».

Чиновники гірського управління міста Штральзунд у землі Мекленбург-Передня Померанія оприлюднили засекречену військову інформацію про райони дії підводних човнів НАТО. Це сталося у процесі узгодження будівництва газогону «Північний потік – 2». Про це пише популярне німецьке видання Bild. Федеральна прокуратура Німеччини проводить розслідування інциденту.

«Під час будівництва газогону "Північний потік – 2" за дозволи від Німеччини відповідало Гірниче відомство міста Штральзунда. З'ясувалося, що в січні 2018 року відомство опублікувало на сайті "Дозвіл на планування" на 637 сторінок. Юристи знайшли на сторінці 556 дані про райони дії підводних човнів НАТО і кількість зброї на них. Це інформація міноборони ФРН суворо для службового користування», – подає Bild.

Ці відомості стосуються секретної інформації, призначеної лише для службового використання, і дозволяють зробити висновки про «можливості воєнних операцій», уточнює видання. При цьому в процесі планування гірське управління Штральзунда письмово зобов'язалося виключити можливість оприлюднення конфіденційних даних, зазначають журналісти.

«Таке наївне ставлення німецької влади до аґентів Путіна становить явну небезпеку для Німеччини. Скандальну справу необхідно розглянути повністю, у тому числі щодо кримінальної відповідальності та державної безпеки», – прокоментував газеті цей інцидент експерт Християнсько-демократичного союзу з внутрішніх справ Філіп Амтор (Philipp Amthor).

У грудні 2023 року Федеральна прокуратура Німеччини повідомила міністру оборони Борису Пісторіусу (Boris Pistorius) про перевірку у зв'язку з ймовірним розголошенням секретних даних. Відповідальним за цей витік у Штральзунді загрожує до п'яти років позбавлення волі.