726-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:20 На авдіївському напрямку українські воїни закріпилися на нових рубежах оборони, на запорізькому ворог повернувся до тактики малих штурмових груп із залученням бронетехніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” за минулу добу ворог завдав 26 авіаударів, вчинив 33 штурмові дії та 803 артобстріли.



На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Тут українські військові закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відбивають спроби російських окупантів розвинути наступ.



На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.



На Запорізькому напрямку ворог 10 разів намагався атакувати позиції наших військ у районі села Роботино. Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботино знищується.



Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ “Таврія” минулої доби склали: 624 російські окупанти, 4 танки, 21 бойові бронемашини, 4 артсистеми, 7 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки - це установка розмінування УР-77, яку називають “Змій Горинич”. Також Сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога; нейтралізували або знищили 239 БпЛА різних типів."

14:00 Президент України Володимир Зеленський відвідав нині передові позиції ЗСУ на куп'янському напрямку й вручив українським захисникам нагороди,

13:35 Усі насильницькі злочини та вбивства учасників Революції Гідності в 2013-2014 роках чинили українські правоохоронці за наказом української влади, але під впливом РФ, розповів начальник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський:

"Якщо хтось хотів би почути, що на Майдані були російські снайпери, російські правоохоронці, то такого немає. Це красива версія, яка не ґрунтується на реальних фактах. Убивали, скоювали насильницькі злочини саме українські правоохоронці, які отримували вказівки від української влади, але РФ мала величезний вплив на ухвалення цих рішень, на весь перебіг подій, які відбувалися під час Революції Гідності".

13:10 Державна прикордонна служба України не отримувала інформацію від польських колег про повне блокування кордону з 20 лютого, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону:

"Від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані інші напрямки. Загалом на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, 6 з яких на даний момент заблоковані або рух значно ускладнений для вантажних транспортних засобів. Серед них 4 найбільші пункти пропуску, через які можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн. Три напрямки, які залишаються, мають свої особливості: десь можуть перетинати кордон лише порожні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, десь – можуть рухатися вантажні засоби з меншою вагою в обох напрямках."

13:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Громадські діячі в Росії продовжують зазнавати значного тиску, щоб вони відкрито демонстрували підтримки війни в Україні. Цього тижня стало відомо, що російська поп-зірка Філіп Кіркоров виступив і відвідав поранених солдатів в окупованій Україні. Як повідомляється, Кіркоров був внесений до "чорного списку" Кремля після публічного скандалу, пов'язаного з грудневою "майже голою" вечіркою в Москві. • Meduza повідомила, що на початку лютого адміністрація російського президента розіслала російським концертним промоутерам оновлений "чорний список" з 50 артистів, фактично заборонивши їм виступати в Росії. До цього списку увійшли публічні опоненти війни, а також ті, хто викликав гнів Кремля з інших причин – наприклад, Кіркоров. • Наслідки скандалу з "майже голою" вечіркою демонструють дедалі більшу присутність війни в суспільному житті. Кремль майже напевно навмисно посилив і використав цей скандал, прагнучи зобразити контраст між росіянами, які "патріотично" підтримують військові зусилля, і гедоністичною "вестернізованою" столичною елітою. Одного з учасників ув'язнили, оштрафували на підставі так званих законів про "пропаганду ЛГБТ" і вручили повістку до військкомату.

12:25 Лише 36% українців довіряють телемарафону "Єдині новини", тоді як 47% не довіряють йому, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 5-10 лютого 2024 року. Лише на сході телемарафону довіряє відносна більшість опитаних (40% проти 36%), на заході ж – 31% проти 56%, в центрі – 37% проти 48%, на півдні – 37% проти 39%. Серед тих, хто довіряє В.Зеленському переважає довіра до телемарафону (48% проти 33%) і навпаки: серед тих, хто не довіряє В.Зеленському переважає недовіра до телемарафону (12% проти 72%)

12:05 Нині зранку на Східному напрямку знищено ще два російські літаки: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С, повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

11:35 У короткостроковий ремонт виходив блок ТЕС, який після усунення зауважень підключено в роботу. У резерві - 10 одиниць генеруючого обладнання ТЕС, які будуть включені в роботу за потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту в енергосистемі не фіксується.

11:20 Споживання електроенергії вчора, 18 лютого, у неділю зросло у порівнянні з попереднім вихідним днем – неділею, 11 лютого. Добовий максимум споживання 18 лютого був зафіксований близько 18:30 на рівні на 3% вищому, ніж 11 лютого. Причина – зниження температури (1,3°C 18 лютого проти 6°C 11 лютого), повідомили в Укренерго. Сьогодні, 19 лютого, станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 0,4% нижчий за відповідний показник попереднього робочого дня, 16 лютого.

11:05 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 102 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 57 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 Станом на ранок на території Польщі в бік України очікують на можливість перетину кордону близько 2900 вантажівок, найбільше – на напрямку пунктів пропуску «Ягодин» і «Краковець»: польські протестувальники продовжують обмежувати рух для вантажівок автодорогами, які ведуть через пункти пропуску «Дорогуськ – Ягодин», «Гребенне – Рава-Руська», «Медика – Шегині», «Зосин–Устилуг», «Долгобичів–Угринів» та «Корчова – Краковець», пропускаючи лише по кілька вантажних автомобілів на годину в обох напрямках, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. 18 лютого на напрямку «Ягодин» вантажівок взагалі не пропускали. Легкові автомобілі й автобуси оформляють у звичайному режимі.

10:35 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — ворог проводить ротацію та продовжує посилювати тиск в районі Тернів та Ямполівки.

• Бахмутський напрямок — росіяни проводили штурмові дії в Білогорівці (Л), але отримали відсіч. Біля Веселого виродки розстріляли двох наших бійців. Чергове нагадування, що ворог не дотримується правил та звичаїв війни. В Богданівці противник шукає слабкі місця, щоб продавити лінію зіткнення. Біля Іванівки ворог має успіхи та продовжує штурмові дії.

• Авдіївський відтинок — наші війська вийшли з Авдіївки. Ворог пробував штурмувати біля Ласточкиного значним числом піхоти, але всі ці спроби виявилися невдалими. Зараз противник проводить накопичення по посадках і поновить штурмові дії вже в найближчі дні. Росіяни атакують у Первомайському та впритул підійшли до Невельського. Біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки тривають бої, противник посилив тиск на Сили оборони.

• Бердянський відтинок — активізувався ворог і біля Новодонецького, бої тривають.

• Запорізький відтинок — росіяни розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового. Південно-західніше Вербового їм вдалося пробити оборону, зараз Сили оборони намагаються ліквідувати цю проблему. Вчора інтенсивність дещо спала. Частина росіян змогла прорватися у Роботине, але більшість була ліквідована.

• Таврійський відтинок — без змін.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

190,3% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

70,5% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

212,6% автомобільної техніки (з них 2,4% за минулий тиждень),

315,8% артилерійських систем (з них 7,6% за минулий тиждень),

88,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

47,7% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

27,0% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі Сили оборони України знищили всі чотири ударні БпЛА типу «Shahed», які росіяни випустили у напрямку Харківщини із Бєлгородської області, повідомили в Повітряних силах.

За минулі сім днів було збито 32 із 41 (78%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки, що може призвести до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту.

• Затримки з наданням західної безпекової допомоги Україні, ймовірно, допоможуть Росії розпочати ситуативні наступальні операції на різних ділянках фронту, щоб чинити тиск на українські сили на кількох напрямках.

• Російські війська, вірогідно, намагаються скористатися двома вікнами можливостей, розпочавши одночасні наступальні операції, – періодом перед прийдешньою весняною відлигою та нестабільною динамікою надання західної допомоги.

• Захоплення Авдіївки після чотирьох місяців інтенсивних наступальних операцій є прикладом того, як російські війська проводять наступальні операції, які не обов'язково створюють умови для ширших оперативних здобутків, але все ж змушують Україну виділяти людські та матеріальні ресурси для оборони.

• Російські війська ще не продемонстрували здатності забезпечувати оперативно значущі здобутки або здійснювати швидкі механізовані маневри на великих територіях, і захоплення Авдіївки не варто розглядати як демонстрацію такої здатності.

• Українська сторона розслідує два випадки очевидних порушень Росією Женевської конвенції про військовополонених в окупованій Донецькій області.

• Російські мілблогери розкритикували міністерство оборони Росії за невизнання командира 1-го армійського корпусу "ДНР" генерал-лейтенанта Мільчакова та штурмової бригади "Ветеран" (добровольчий корпус) за сприяння у захопленні Авдіївки, підкреслюючи, що напруженість у відносинах між російськими регулярними та нерегулярними військами зберігається.

• The Washington Post повідомляє, що Кремль із січня 2023 року проводить широкомасштабну кампанію з поширення дезінформації в українських ЗМІ, підтверджуючи нещодавні офіційні повідомлення України про російські інформаційні операції, що використовують фейкові Telegram-канали для проникнення в український інформаційний простір.

• Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила 18 лютого, що Данія передає Україні "всю свою артилерію".

• Повідомляється, що США звертаються до Індії та Китаю з проханням залучити Росію до переговорів стосовно її намірів запустити в космос невизначену протисупутникову ядерну зброю.

• Російські окупаційні чиновники продовжують використовувати освітні програми як засіб русифікації окупованої України.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: