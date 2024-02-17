Трампа оштрафували на понад 350 млн доларів.

Експрезидента США визнано винним у справі про шахрайство в оцінці активів компанії Trump Organization.

 

 

Суд у Нью-Йорку визнав експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа винним у справі про шахрайство в оцінці активів компанії Trump Organization. Про це повідомив телеканал CNN. Трампа зобов'язали виплатити  354,9 мільйона доларів штрафу.

 

Також суддя Артур Енґорон (Arthur Engoron) заборонив колишньому президентові працювати співробітником чи директором будь-якої нью-йоркської корпорації чи іншої юридичної особи у Нью-Йорку терміном на три роки. Окрім того, суд ухвалив, що старші сини Трампа Дональд-молодший та Ерік зобов'язані виплатити по чотири мільйони кожен, оскільки суддя визнав їх відповідальними за численні випадки шахрайства. Їм заборонено протягом двох років очолювати компанії у Нью-Йорку.

 

Рішення, винесене у п'ятницю, 16 лютого, стало результатом напруженого тримісячного судового процесу на Мангеттені. Суд заслухав свідчення чотирьох десятків свідків, включно зі самим Дональдом Трампом.  У ході слухань було встановлено, що для того, аби взяти кредит за нижчими ставками, Трамп та його ділові партнери надали своїм бухгалтерам «відверто хибні» фінансові дані. «Це призвело до фальшування фінансової звітності», – йдеться у ухвалі суду.

 

На суді Трамп заперечував свою провину та назвав цю справу «політичною помстою». Він заявив, що подасть апеляцію на це рішення.

 

17.02.2024

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