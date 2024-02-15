Ворог завдав ракетного удару по Львову.

Уранці в четвер, 15 лютого, Росія ракетами атакувала Львів та область. У місті було чутно щонайменше чотири вибухи. Внаслідок вибухової хвилі у шістнадцяти будинках на вул. Науковій пошкоджено вікна. Сама вулиця тимчасово перекрита для руху.

 

Близько 01:50 Повітряні сили повідомили про зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому Олєнья в Мурманській області РФ із орієнтовним часом виходу на пускові рубежі о 04:00. Повітряна тривога по всій Україні розпочалась орієнтовно о 05:00 ранку.

 

У небі над Україною фіксувалися крилаті ракети Х-101/555 та "Калібр" і балістичні ракети ЗРК С300/ОТРК "Іскандер-М".

 

Спершу ракети маневрували на півдні та сході, а потім змінили курс на північ і захід.

 

Під атакою перебували Київ, Дніпро, Запоріжжя, Львів, а також Вінницька, Полтавська, Хмельницька й Тернопільська області. Всі ракети, які летіли на Київ, знищено силами ППО, у Миргородському районі Полтавщини було влучання по складському приміщенню, у Запоріжжі – по об'єкту інфраструктури міста. 

 

Перші вибухи у Львові пролунали 06:33, за кілька хвилин було чутно ще два гучні вибухи.

 

«Є влучання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає», –повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

Фото з tg-сторінки Андрія Садового

 

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вул. Наукова тимчасово перекрита для руху транспорту.

 

"Під час вранішньої атаки по Львову постраждали дві людини. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці. Зафіксували влучання в обʼєкт інфраструктури у Львові. Триває пожежа. У 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч", – написав згодом Максим Козицький. 

 

Фото з tg-сторінки Андрія Садового

 

15.02.2024

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