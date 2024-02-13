Український DOOM

У реальності чітів idkfa і iddqd нема. Було б гарно натиснути ті букви й мати купу зброї та режим безсмертя, але то станеться в іншому житті. Огляд подій тижня в Україні.

Перезавантаження тижня

Примітивне чітерство не личить коїти на президентській посаді, тому Володимир Зеленський натиснув Ctrl, Alt, Delete і перезавантажив систему, тобто звільнив Головнокомандувача Залужного і ще цілу когорту генералів. Наступного дня Валерій Федорович отримав від Володимира Олександровича звання Героя України, й ситуація набрала ще більше рис абсурду, що майже нормально для сучасного стану розвитку цивілізації.

Поки українці засвоювали інформацію з перестановками у вищому військовому керівництві й одні звинувачували нового Головкома Олександра Сирського в розмінуванні Чонгару, інші славили за успішну операцію на Харківщині, колективний Захід приділив вітчизняній мілітарній ротації більше уваги, ніж двогодинному потоку свідомості від президента РФ.

Згадався в даному контексті інсайд від видання The Times, за інформацією якого заступник держсекретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд була незадоволена відставкою Залужного і закликала врегулювати ситуацію без кадрових перестановок. Така думка експертки з українських питань суперечила офіційній позиції Білого дому, яку озвучив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, заявивши: «Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємося осторонь цих кадрових рішень. І, звісно, це суверенне право України та право Президента України ухвалювати свої кадрові рішення. Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми вказали на це безпосередньо українцям».

З найсвіжіших міркувань західних партнерів є попередження Зеленському від The Wall Street Journal. «За словами Зеленського, цей крок (зміна Залужного на Сирського, – авт.) спрямований на перезавантаження воєнних зусиль країни, оскільки українські війська намагаються утримати лінію фронту проти Росії. Але заміна такої популярної фігури, як Залужний, на генерал-полковника Олександра Сирського, який вважається більш близьким до Президента, тісніше пов'яже Зеленського з рішеннями на полі бою, що зробить його більш відповідальним за будь-яку невдачу», – застерегло Президента України американське видання.

Найгучнішими претензіями до Сирського, які лунають в Україні, є те, що на території країни-агресора досі мешкають родичі нового Головкома, а це може стати ідеальним важелем шантажу.





Мобілізація тижня

Маленька ескапада уповноваженого з прав людини у Верховній Раді у вигляді дев’яти сторінок зауважень до законопроєкту про мобілізацію не завадила цьому документу потрапити в парламент і бути проголосованим у першому читанні. З Лубінцем поговорив міністр Умєров, «нормативні казуси» казусами бути перестали – і за законопроєкт №10449 проголосували 243 депутати.

Згідно з законопроєктом, який, очевидно, буде прийнятий в цілому до кінця лютого і набуде чинності в квітні, відбудуться такі зміни: скасування строкової служби і впровадження замість неї базового військового вишколу; зміна призовного віку з 27 до 25 років; можливість звільнення після 36 місяців служби; з’явиться додаткова винагорода для військовослужбовців до 100 тис. грн; для ухилянтів будуть введені нові економічні та соціальні обмеження. Окремо варто згадати нововведення, згідно з яким скасовується відстрочка від призову для державних службовців, але це не стосується народних депутатів, бо «Батальйон "Монако"» і так уже існує.

Проблеми з мобілізацію будуть – і не тільки в селі Космач на Прикарпатті, де місцеві мешканці виставили блок-пости, щоб не пустити представників ТЦК. Розв'язувати такі проблеми будуть і Умєров, і Сирський, і Зеленський, якого The Wall Street Journal уже попередив.

Блокада тижня

Сподівання на те, що блокування українсько-польського кордону припиняться після виборів у сусідів, виявилися марними. Перекриття в п’ятницю пунктів пропуску «Медика – Шегині», «Рава-Руська – Гребенне» і «Дорогуськ – Ягодин» нічого особливо нового не продемонструвало – вантажні автомобілі пропускали по три на годину, легковики їздили, як пощастить.

А в неділю протестна акція поляків набрала трохи бандитських барв: у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» пікетники зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно.

За офіційною версією, правоохоронці з’ясовують подробиці події й вилучають докази, щоби провести кримінально-правову експертизу, встановлюють особи тих, хто відкривав українські вантажівки. Польські правоохоронці стверджують, що українці не складали заяв до поліції на протестувальників, а очевидці кажуть, що «гліни» реагували на події вкрай мляво, й чекати на пожвавлення їхньої діяльності не випадає.

Поляки переконують, що вантажівки відкрили, аби взяти на аналізи зерно на предмет того, чи відповідає воно екологічним нормам. Для того висипали з кузовів близько десяти тонн збіжжя.

Вітчизняне МЗС відреагувало на бешкети на кордоні, але поки що ситуація близька до тупикової, від чого профіт матимуть лише наші східні сусіди.







Дипломатія тижня

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель долучився до пледи закордонних політиків, які власними вухами чули сигнал тривоги. Боррель не вперше в Києві, але лише тепер йому довелося пройти в бомбосховище, бо росіяни на честь поважного гостя запустили з окупованого Криму, з Бєлгородської, Воронезької областей і Новоросійська БПЛА, ракети «Калібр» і «Іскандер» та навіть ТУ-95. В результаті візит головного європейського дипломата вийшов емоційно насиченим.

Офіційні зустрічі Борреля з Зеленським, Шмигалем, Умєровим, народними депутатами були важливими і матимуть позитивні наслідки, але, мабуть, перебування у сховищі надихнуло після повернення в Європу, яка ще не воює, заявити, що російський президент планує йти до кінця і не проти пожертвувати своєю армією і своїм народом, тому що «він зазнає величезних матеріальних і людських втрат і не досягнув жодного значного територіального просування».

А його колегам необхідно краще пояснити громадянам країн ЄС, що означатиме мати Росію за сусіда, бо РФ є «сусідом, який не знає, де закінчуються і де починаються його кордони». Екскурсії в Київ дуже допомагають це зрозуміти.