Нідерланди не зможуть постачати Ізраїлю деталі для F-35.

Відповідну заборону ухвалив суд в Гаазі.  

 

 

Нідерланди більше не зможуть постачати деталі для новітніх американських винищувачів F-35 до Ізраїлю. Таке рішення ухвалив у понеділок, 12 лютого, Апеляційний суд у Гаазі, до якого звернулися правозахисники. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Суд обґрунтував своє рішення тим, що Ізраїль використовує бойові літаки F-35 для своїх атаках на Сектор Гази і що «наслідки для цивільного населення не беруться до уваги належним чином». Раніше суд нижчої інстанції став на бік держави у цій справі та дозволив постачання.

 

«Суд виходить із того, що існує очевидний ризик скоєння поважних порушень міжнародного права і прав людини в Секторі Гази за допомогою ізраїльських винищувачів F-35», – пояснив суддя Бас Боеле (Bas Boele), який розглядає справу. Весь експорт і постачання деталей таких літаків до Ізраїлю мають бути припинені протягом семи днів, значиться у вердикті суду.

 

Аргумент представників уряду Нідерландів про те, що у разі припинення таких постачань «надзвичайно важливі відносини» зі США можуть бути поставлені під загрозу, суддя проіґнорував.

 

Судова суперечка стосується деталей до F-35, які належать США та зберігаються в Нідерландах. Вони поставляються з країн – членів Європейської Унії до країн – партнерів Сполучених Штатів, зокрема до Ізраїлю, в рамках експортних контрактів. Позов проти Амстердама подали кілька правозахисних груп, включно з нідерландською філією організації Oxfam, яка спеціалізується на боротьбі з бідністю. Також серед позивачів – організації PAX і The Rights Forum.

12.02.2024

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