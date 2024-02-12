Фіни обрали нового президента.

Ним став колишній прем'єр правоцентрист Александр Стубб, який виступає за конфіскацію російських активів та їх використання для допомоги Києву.

 

 

У Фінляндії у неділю, 11 лютого, відбувся другий тур голосування на виборах президента. За підсумками підрахунку ста відсотків виборчих бюлетенів головою держави обрано колишнього прем'єр-міністра, члена правоцентристської Національної коаліційної партії Александра Стубба (Aleksander Stubb). Про це повідомило фінське видання Iltalehti.

 

За Стубба проголосували 51,6% виборців, за його суперника, колишнього міністра закордонних справ Пекку Гаавісто (Pekka Haavisto) – 48,4%. Загалом у виборчій кампанії брали участь 9 кандидатів.

 

Гаавісто вже визнав свою поразку і привітав Стубба з перемогою. «Вітаю з обранням тринадцятим президентом Фінляндії», – заявив він. Стубб вступить на посаду першого березня.

 

Стубб народився першого квітня 1968 року. Виховувався у фінсько-шведській сім'ї, досконало володіє також англійською і німецькою мовами. Має вчений ступінь доктора філософії. Обіймав низку міністерських посад в урядах країни. Після призначення головою МЗС у 2008 році виявив себе активним прихильником НАТО. У 2014–2015 роках очолював кабмін.

 

2017 року Стубб заявив, що назавжди йде з політики. Після цього працював у банківській сфері, до останнього часу обіймав посаду професора в університеті ЄУ у Флоренції. 2023 року Стубб несподівано для багатьох заявив про претензії на посаду голови держави.

 

У ході передвиборчої кампанії Стубб проявив себе як активний прихильник євроатлантичного й антиросійського курсу. Висловлювався проти членства Росії у Раді безпеки ООН, за відмову від повноцінних дипломатичних та політичних відносин зі східним сусідом доти, доки російські війська перебувають в Україні. Підтримував конфіскацію заморожених російських активів та їхнє використання для допомоги Києву.

12.02.2024

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