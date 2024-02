718-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Існують ознаки того, що війна Росії в Україні призводить до дефіциту медичних працівників по всій Росії. Незабаром після мобілізації російської армії у вересні 2022 року медичних працівників попередили не залишати країну, однак до 2% російських лікарів і медичних працівників виїхали з країни, щоб уникнути призову. Крім того, до 3 тисяч медичних працівників, ймовірно, були мобілізовані для надання медичної допомоги під час бойових дій. • У листопаді 2023 року Міністерство охорони здоров'я Росії заявило, що в медичному секторі не вистачає близько 26 500 лікарів і 58 200 середнього медичного персоналу. У 22 регіонах спостерігається значний дефіцит лікарів, а ще в семи регіонах він оцінюється як гострий. Інша оцінка за січень 2024 року свідчить, що за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7 500 - багато хто звинувачує в цьому довгий робочий день і низьку оплату праці. Комітет Держдуми з регіональної політики та місцевого самоврядування у своєму звіті про бюджет на 2024 рік зазначив, що бідніші регіони Росії матимуть проблеми з фінансуванням зарплат медиків. • Важкий ресурсний і фінансовий тягар підтримки війни Росії в Україні негативно впливає на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Немає жодних ознак того, що тенденція до скорочення кількості медичних працівників у Росії зміниться протягом 2024 року.

12:35 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 138 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 142 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:20 За минулий тиждень, з 5 по 11 лютого, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 662 російські атаки (позаминулого тижня – 504), при цьому знищено 6450 одиниць особового складу (позаминулого – 6640): у середньому 9,7 втрати особового складу ворога за атаку (позаминулого – 13,2).

Найбільше атак було на Авдіївському (249 vs 202 позаминулого тижня), Мар’їнському (151 vs 81), Лиманському (77 vs 40) та Бахмутському (73 vs 25) напрямках.

11:55 Дональд Трамп на передвиборчого мітингу розповів, що погрожував "заохочувати Росію" атакувати країни НАТО, які не виконують свої фінансові зобов'язання перед альянсом:

«НАТО було розвалено, доки не прийшов я. Я сказав: „Всі платитимуть“. Вони сказали: „Ну, якщо ми не заплатимо, ви все одно захищатимете нас?“ Я сказав: „Точно ні“. Вони не могли повірити у мою відповідь. Якось один із президентів великої країни запитав чи США, як і раніше, захищатимуть їх від вторгнення Росії, навіть якщо вони не заплатять — „Ні, я не став би вас захищати. Насправді, я заохочував би Росію робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ти маєш заплатити. Ти маєш платити за рахунками“».

11:35 Станом на 11:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 16 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

11:05 Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який перед цим займав посаду першого заступника Міністра оборони.

Командувачем об'єднаних сил замість Сергія Наєва став Юрій Содоля (до цього з 2018 року – командувач Морської піхоти України), Десантно-штурмових військ замість Максима Миргородського – його заступник Ігор Скибюк.

10:45 Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується: у резерві 10 блоків теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби, повідомили в Міненерго. Власної генерації достатньо для покриття потреб усіх споживачів, ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

10:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

187,6% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

68,9% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

209,7% автомобільної техніки (з них 3,0% за минулий тиждень),

307,5% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

88,0% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

47,2% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:55 Вночі російські війська здійснили масовану атаку "шахедами" на Миколаїв, пріоритетом знов була прибережна смуга інфраструктури та агропромислові об'єкти, через влучання на відкриту території в одному з них спалахнула пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт місцевих мешканців та газогін.

09:45 Російські війська вночі атакували Київ ударними дронами, ППО знищила все на підступах до столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

09:30 Вночі росіяни завдали удару 45-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Балаклава та мис Чауда – Крим. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. В результаті бойової роботи знищено 40 «шахедів» (89%) ворога у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

За минулі сім днів було збито 99 із 129 (77%) запущених по Україні БПЛА.

09:15 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 14 російських кораблів, серед яких чотири носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 32 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Затримки із західною безпековою допомогою можуть призвести до значного дефіциту українських зенітно-ракетних комплексів, що може дозволити російським військам більш агресивно бомбити українські війська або навіть прифронтові міста.

• Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича начальником Генерального штабу України, замінивши на цій посаді генерал-лейтенанта Сергія Шаптала.

• Опубліковані 9 лютого кадри з російського безпілотника показали, як російські війська страчують українських військовополонених біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

• Президент Росії Путін і міністр закордонних справ Лавров на церемонії вшанування Дня дипломата 10 лютого повторили кілька кремлівських наративів, спрямованих на виправдання війни Росії в Україні та погрози Заходу.

• Кремлівські рупори повторили російські наративи, які звинувачують Захід, зокрема Сполучені Штати, у відсутності конструктивних мирних переговорів з метою припинення російського вторгнення в Україну, незважаючи на численні російські заяви про те, що Росія не зацікавлена в добросовісних мирних переговорах з Україною.

• Російська державна дума розглядає законопроект, спрямований на подальшу цензуру суб'єктів, визначених як "іноземні агенти", що, ймовірно, має на меті цензуру інакомислення опозиційних ЗМІ та впливових осіб в інформаційному просторі.

• Родичі мобілізованих російських солдатів продовжують протестувати по всій Росії, незважаючи на попередні спроби Кремля цензурувати подібні протести і придушити будь-яке можливе відродження широкого громадського руху на підтримку мобілізованих російських солдатів.

• Російські та окупаційні чиновники продовжують створювати умови для депортації українських дітей з окупованої України через освітні та позашкільні програми.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: