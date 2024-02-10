717-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 31 січня 2024 року Україна завдала удару по російській авіабазі Бельбек у Криму, в результаті чого було знищено бункер координаційного центру радіолокаційного контролю. Це майже напевно погіршить здатність Росії координувати повітряну діяльність в Чорноморському регіоні, збільшуючи залежність і навантаження на вже розтягнутий парк літаків A-50, а також на все більш виснажений пул підготовленого персоналу, який може керувати повітряними операціями. • Російська повітряна доктрина для координації своїх повітряних сил, особливо винищувачів, значною мірою покладається на наземні пункти управління, такі як в Бельбеку. Це особливо актуально під час нинішніх бойових дій, коли повітряний простір є конкурентним і стає дедалі складнішим. • Майже напевно, що російські пілоти і наземний персонал зараз страждають від бойової втоми через необхідність проведення операцій в Україні. Будь-які подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму майже напевно посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку.

10:55 Російські війська вчора ввечері атакували дронами Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області, зруйновано кафе і пошкоджено будівлю недіючого медзакладу, горіли будівлі моргу та хірургічного відділення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Постраждалих нема.

10:35 Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. В резерві 5 блоків теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби, повідомили в Міненерго. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

187,2% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

68,8% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

209,5% автомобільної техніки (з них 3,1% за минулий тиждень),

306,9% артилерійських систем (з них 4,2% за минулий тиждень),

88,0% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

47,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

10:00 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:50 Вночі російські війська тричі атакували Одещину ударними безпілотниками. Постраждало чотири людини, повідомили в Одеській ОВА. В першій хвилі ударів по Одесі всі 9 "Шахедів" знищили підрозділи протиповітряної оборони. Однак, уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства. Другу і третю хвилі атак росіяни спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Сили ППО знищили 12 дронів. Постраждали троє співробітників припортових підприємств. Завдано удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи.

09:40 Загальна кількість постраждалих унаслідок удару БПЛА по АЗС у Харкові станом на зараз - 7 загиблих і 3 поранених, евакуйовано понад 50 осіб, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Кільканадцять домоволодінь згоріло вщент. В одному з приватних будинків виявлено тіла 5 осіб, серед яких 3 дітей. На іншому об'єкті - ще двоє загиблих. Загоряння сталось через виток палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор.

09:35 Вночі росіяни атакували 31 ударним БпЛА типу “Shahed-136/131” з Балаклави та мису Чауда – Крим, Курської області РФ. Основні напрямки удару Одещина та Харківщина. В результаті бойової роботи знищено 23 «шахеди» (74%) у межах Одеської (21 БПЛА) та Харківської областей.

За минулі сім днів було збито 59 із 84 (70%) запущених по Україні БПЛА.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російська інтернет-спільнота відзначила, що президент Росії Путін в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону не запропонував жодної нової інформації, а просто повторив для американської аудиторії давні тези Кремля про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

• Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв зазначив, що Путін найбільш ґрунтовно і детально розповів західному світу, чому України не існувало, не існує і не буде існувати.

• Затримки із західною допомогою, схоже, посилюють нинішню нестачу артилерії в Україні і можуть вплинути на довгострокові військові зусилля України.

• Новопризначений Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський визначив кілька своїх цілей на посаді командувача Збройних Сил України.

• За повідомленнями, 9 лютого українські військові завдали успішного удару з безпілотника по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї.

• Українські військові повідомили, що російські війська все частіше застосовують незаконну хімічну зброю в Україні, що є явним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, підписантом якої є Росія.

• Агентство Bloomberg повідомило 9 лютого, що Україна розглядає можливість проведення економічних реформ, щоб отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду у випадку, якщо Конгрес США продовжить блокувати надання критично важливої допомоги.

• Російська воєнізована організація "Координаційний центр допомоги Новоросії" проводить навчання операторів безпілотників на східному (лівому) березі Херсонської області поблизу Кринок.

• Російська окупаційна влада продовжує готуватися до майбутніх президентських виборів у Росії, створюючи видимість народної підтримки Путіна на окупованих територіях України.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: