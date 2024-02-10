717-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
• 31 січня 2024 року Україна завдала удару по російській авіабазі Бельбек у Криму, в результаті чого було знищено бункер координаційного центру радіолокаційного контролю. Це майже напевно погіршить здатність Росії координувати повітряну діяльність в Чорноморському регіоні, збільшуючи залежність і навантаження на вже розтягнутий парк літаків A-50, а також на все більш виснажений пул підготовленого персоналу, який може керувати повітряними операціями.
• Російська повітряна доктрина для координації своїх повітряних сил, особливо винищувачів, значною мірою покладається на наземні пункти управління, такі як в Бельбеку. Це особливо актуально під час нинішніх бойових дій, коли повітряний простір є конкурентним і стає дедалі складнішим.
• Майже напевно, що російські пілоти і наземний персонал зараз страждають від бойової втоми через необхідність проведення операцій в Україні. Будь-які подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму майже напевно посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку.
10:55 Російські війська вчора ввечері атакували дронами Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області, зруйновано кафе і пошкоджено будівлю недіючого медзакладу, горіли будівлі моргу та хірургічного відділення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Постраждалих нема.
10:35 Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. В резерві 5 блоків теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби, повідомили в Міненерго. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.
10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
187,2% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),
68,8% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),
209,5% автомобільної техніки (з них 3,1% за минулий тиждень),
306,9% артилерійських систем (з них 4,2% за минулий тиждень),
88,0% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),
47,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),
26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).
10:00 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:50 Вночі російські війська тричі атакували Одещину ударними безпілотниками. Постраждало чотири людини, повідомили в Одеській ОВА. В першій хвилі ударів по Одесі всі 9 "Шахедів" знищили підрозділи протиповітряної оборони. Однак, уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства. Другу і третю хвилі атак росіяни спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Сили ППО знищили 12 дронів. Постраждали троє співробітників припортових підприємств. Завдано удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи.
09:40 Загальна кількість постраждалих унаслідок удару БПЛА по АЗС у Харкові станом на зараз - 7 загиблих і 3 поранених, евакуйовано понад 50 осіб, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Кільканадцять домоволодінь згоріло вщент. В одному з приватних будинків виявлено тіла 5 осіб, серед яких 3 дітей. На іншому об'єкті - ще двоє загиблих. Загоряння сталось через виток палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор.
09:35 Вночі росіяни атакували 31 ударним БпЛА типу “Shahed-136/131” з Балаклави та мису Чауда – Крим, Курської області РФ. Основні напрямки удару Одещина та Харківщина. В результаті бойової роботи знищено 23 «шахеди» (74%) у межах Одеської (21 БПЛА) та Харківської областей.
За минулі сім днів було збито 59 із 84 (70%) запущених по Україні БПЛА.
09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російська інтернет-спільнота відзначила, що президент Росії Путін в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону не запропонував жодної нової інформації, а просто повторив для американської аудиторії давні тези Кремля про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
• Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв зазначив, що Путін найбільш ґрунтовно і детально розповів західному світу, чому України не існувало, не існує і не буде існувати.
• Затримки із західною допомогою, схоже, посилюють нинішню нестачу артилерії в Україні і можуть вплинути на довгострокові військові зусилля України.
• Новопризначений Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський визначив кілька своїх цілей на посаді командувача Збройних Сил України.
• За повідомленнями, 9 лютого українські військові завдали успішного удару з безпілотника по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї.
• Українські військові повідомили, що російські війська все частіше застосовують незаконну хімічну зброю в Україні, що є явним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, підписантом якої є Росія.
• Агентство Bloomberg повідомило 9 лютого, що Україна розглядає можливість проведення економічних реформ, щоб отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду у випадку, якщо Конгрес США продовжить блокувати надання критично важливої допомоги.
• Російська воєнізована організація "Координаційний центр допомоги Новоросії" проводить навчання операторів безпілотників на східному (лівому) березі Херсонської області поблизу Кринок.
• Російська окупаційна влада продовжує готуватися до майбутніх президентських виборів у Росії, створюючи видимість народної підтримки Путіна на окупованих територіях України.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 73 авіаційних удари, здійснив 76 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 26 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 18 ударних БпЛА. Інформація щодо наслідків ранкового удару уточнюється.
Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Юнаківка, Яблунівка, Кіндратівка Сумської області; Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники, Нестерне Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області; Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Кринки, Берислав Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 22 атаки окупантів неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.
Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника.
10.02.2024