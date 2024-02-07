Ракетна атака на Захід України: вибухи на Львівщині та Франківщині.

 

Сьогодні, 7 лютого, вночі росіяни знову здійснили масовану атаку на міста України. Спершу відбулися запуски бойових дронів типу Shahed, а згодом крилатих ракет із літаків Ту-95, що летіли до пускових рубежів із ворожого аеродрому "Оленья". 

 

 

Повітряну тривогу через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря у східних та південних областях оголосили о 5:15. Через півгодини вона поширилась на територію усієї України.


Судячи з повідомлень повітряних сил, російські ракети атакували Україну двома хвилями. Під час першої хвилі повідомлялось про рух ракет на Київ, Харків та захід України. При цьому друга хвиля була майже повністю спрямована на столицю України.
 

 

На Львівщині ракети довший час маневрували, постійно змінюючи курс. Повідомлялося про вибухи у Дрогобичі. Згодом очільник Львівщини Максим Козицький деталізував: сталося влучання у промисловий об'єкт, зафіксовано часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа - працюють рятувальники. Інформації про постраждалих наразі нема.

 

"Крім того, силами ППО збито одну ракету у Стрийському районі. Жертв і постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів - також", - додав Максим Козицький.

 

Повідомлялося також про вибухи на Івано-Франківщині. 


Більш детальної інформації щодо влучань і збиття ракет у західних областях країни ще немає.
 

07.02.2024

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