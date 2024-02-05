Сенат США оприлюднив законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю і захист кордону.

Його авторами є і сенатори-демократи, і сенатори-республіканці.

Чак Шумер

Сенат Сполучених Штатів у неділю, четвертого лютого, опублікував текст двопартійного законопроєкту, який передбачає надання нової допомоги Україні й Ізраїлю, а також посилює міґраційне законодавство у країні та захист південного кордону. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на сайт Сенату США. Текст компромісного документа про додаткове фінансування «питань національної безпеки» передбачає, що загальний обсяг коштів на його реалізацію сягне 118,3 млрд доларів.

Законопроєкт передбачає надання 60,06 млрд доларів на підтримку України, $14,1 млрд – на допомогу Ізраїлю в галузі безпеки, 2,44 млрд – на підтримку операції «Вартовий процвітання» (Prosperity Guardian) у Червоному морі, 4,83 млрд – на підтримку ключових партнерів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а 20,23 млрд доларів – на посилення безпеки південного кордону США та зміни в міґраційній політиці країни.

Обговорення цих трьох питань широко ведеться з осені 2023 року після того, як Конґресу США не вдалося погодити питання про виділення чергових коштів для країн-союзників через протести республіканців, що вимагають спрямувати більше грошей на боротьбу з нелегальною міґрацією.

Лідер демократичної більшості у сенаті Чак Шумер (Chuck Schumer) заявив, що має намір винести законопроєкт на голосування у середу, сьомого лютого.

Досягнення угоди привітав президент Джо Байден. Він заявив: «Я рішуче підтримую це». У поширеній Білим домом заяві Байдена йдеться, що ухвалення законопроєкту дозволить США «продовжувати життєво важливу роботу разом із партнерами в усьому світі» з підтримки України, а також «надати Ізраїлю все необхідне».

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, своєю чергою, розкритикував оприлюднений Сенатом законопроєкт, заявивши, що він не пройде в нижній палаті американського Конґресу. «Якщо цей законопроєкт потрапить до Палати представників, він помре після прибуття туди», – заявив Джонсон. В етері телеканалу NBC він підтвердив, що Палата представників цього тижня розгляне свій законопроєкт, який включатиме військову допомогу Ізраїлю у розмірі $17,6 млрд, а також «необхідне фінансування збройних сил США у близькосхідному регіоні». До нього не включено допомогу Україні та фінансування безпеки кордону.