США атакували проіранські об'єкти в Іраку та Сирії.

Це стало відповіддю на загибель американських вояків під час атаки на військову базу США в Йорданії

 

 

Сполучені Штати завдали ударів відплати по об'єктах проіранських угруповань у Сирії та Іраку ввечері в п'ятницю, другого лютого. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Центрального командування збройних сил США (Centcom).

 

За даними Centcom, повітряних ударів завдано по 85 цілях, використано понад 125 високоточних боєприпасів. Було обстріляно командні та розвідувальні центри, склади зі зброєю, ракетні установки, склади дронів, логістичні об'єкти, які використовував підрозділ «Аль-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язані з ним ісламістські угруповання. 

 

Президент США Джо Байден заявив, що ударів завдано за його наказом по об'єктах, які КВІР та пов'язані з ним угруповання використовують для нападу на американські війська. «Наша відповідь почалася сьогодні. Вона триватиме в будь-який час і в будь-якому місці на наш вибір. США не прагнуть конфлікту на Близькому Сході або деінде у світі. Але нехай усі ті, хто хоче спробувати завдати нам шкоди, знають: якщо ви завдасте шкоди американцеві, ми відповімо», – сказав він.

 

США поінформували іракський уряд про заплановану атаку перед тим, як завдати ударів, заявили в Білому домі. Начальник Оперативного управління США Дуґлас Сімс (Douglas  Sims) назвав удари успішними, зазначивши, що внаслідок атаки було знищено зброю проіранських угруповань.

 

Саудівський телеканал «Аль-Хадас» з покликом на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що внаслідок ударів по об'єктах у Сирії загинули 18 членів проіранських угруповань.

03.02.2024

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