Амбасадори країн-членів ЄУ одностайно схвалили законопроект про ШІ.

Щоправда дехто з учасників зустрічі висловлював побоювання, що пакет правил задушить європейські інновації.

Країни-члени Європейської Унії в п'ятницю, другого лютого, одностайно схвалили законопроєкт про штучний інтелект. Про це повідомило видання Politico. Проєкт передбачає заборону на деякі технології ШІ, суворо обмежує технології «високого ризику» та обмежує найпередовіші моделі вимогою дотримуватись прозорості та проводити суворе тестування новинок.

Таким чином, Європейська Унія стала першим міжнародним об'єднанням, яке схвалило обов'язкові правила впровадження технологій ШІ.

Документ було схвалено після тривалих і бурхливих дебатів. Дехто з учасників зустрічі висловлював побоювання, що пакет правил задушить європейські інновації.

Нагадаємо, що в грудні минулого року представники країн-членів ЄУ оголосили про досягнення компромісу за текстом законопроекту про ШІ. Тоді це було сприйнято як новаторський крок у світі, де швидко поширюються інструменти ChatGPT від компанії-розробника OpenAI та Bard від компанії Google.

Проте за останні тижні Німеччина, Франція та Австрія дали зрозуміти, що на голосуванні другого лютого можуть виступити проти. Відень критикував положення про захист даних, Париж та Берлін попередили, що правила підірвуть позиції передових європейських розробників, серед яких французький Mistral та німецький Aleph Alpha.

«Зрештою, питання було вирішене за допомогою звичної для Євроунії суміші піар-наступу та дипломатичного маневрування. Європейська Комісія посилила тиск, оголосивши гучний пакет проінноваційних заходів, спрямованих на сектор штучного інтелекту, і одним махом створила Управління штучного інтелекту ЄУ — органу, якому доручено забезпечити виконання Закону про штучний інтелект», – розповіло видання.

Закон ще потребує офіційного схвалення Європейського Парламенту. Планується, що текст буде затверджено на рівні комітету за два тижні, а пленарне голосування очікується у квітні.