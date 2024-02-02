Вірменія відмовляється від військового партнерства з Росією.

За словами прем'єра Пашиняна, армію неможливо розвивати у співпраці з РФ

 

 

«Єреван шукає нових партнерів для військово-технічної співпраці, оскільки не може її реалізовувати лише з Росією, як це було досі», – заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян в інтерв'ю Громадському радіо Вірменії. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am

 

За словами Пашиняна, раніше 95–97% відносин Вірменії в оборонній сфері були з Росією, тепер «цього не може бути як з об'єктивних, так і суб'єктивних причин. Вірменії треба зрозуміти, з ким ми реально можемо мати стосунки військово-технічного й оборонного характеру», – зазначив він.

 

Як зауважив голова вірменського уряду, у січні 2022 року влада Вірменії підготувала концепцію реформування армії у співпраці з Росією. «Однак події зими того року, а саме блокування Азербайджаном Лачинського коридору (який зв'язує Нагірний Карабах з Вірменією, – ред.), засвідчили, що ми не можемо просуватися далі з цією концепцією. І тепер ми повинні зрозуміти, наскільки реалістичною є співпраця у військово-технічній сфері з Москвою», – сказав Пашинян.

 

За словами прем'єра, треба змінити концепцію розвитку армії. Він пообіцяв, що такий документ буде ухвалено до кінця року.

 

Після закінчення воєнних дій у Нагірному Карабаху у вересні 2023 року Пашинян назвав структури, в яких бере участь Вірменія, неефективними, маючи на увазі Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ). «Членство Вірменії в ОДКБ, принаймні починаючи з 2020 року, нічого не приносить Єревану. З 2020 року з боку Азербайджану на Вірменію сталося три широкомасштабні напади, за яких ОДКБ не надала Вірменії будь-якої підтримки», – заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.

 

Нагадаємо, що в січні 2023 року Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ на своїй території, а у липні вирішила не брати участі в навчаннях рятувальних служб цієї організації у Білорусі. У травні 2023 року Нікол Пашинян допустив вихід Вірменії зі складу ОДКБ. У листопаді вірменський прем'єр не приїхав на мінський саміт ОДКБ і попросив організацію зняти документ про допомогу Єревану з порядку денного.

02.02.2024

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