Ніби нічого нового

ІЛ-76 впав, росіяни брешуть, їхні «консерви» в Європі відкриваються і, як той казав, «кури несуться, Зеленський президент». Огляд подій тижня в Україні

Онлайн тижня

Росіяни не втомлюються переконувати всіх (і самих себе в тому числі), що цивілізований світ втомився від України, а той самий цивілізований світ продовжує засмучувати окупантів своєю невтомністю.

«Безпечна і суверенна Україна — це критично для глобальної безпеки. Ми не можемо послабити нашу підтримку. Українські захисники завдають значних втрат кремлівським силам. Путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй нерозсудливій війні сили та сподівається, що ракети й дрони деморалізують український народ. Тому я закликаю зануритися глибше, аби надати Україні більше наземних систем протиповітряної оборони, які рятують життя», — так відкрив онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін.

Сам факт участі шефа Пентагону в першому цього року «Рамштайні» ввігнав пропагандистів РФ в депресію, бо кремезного мурина росіяни протягом останніх днів регулярно хоронили на Арлінґтонському цвинтарі і ставили акуратний білий хрест.

Але мало того, що Остін пішов шляхом Залужного і Буданова, яким в РФ писали некрологи минулого року — міністр цього разу окремо підкреслив, що США під час моніторингу використання американської безпекової допомоги Україні «не побачили жодних достовірних доказів» її нецільового використання або перенаправлення третім країнам.

Про саме засідання відзвітував начальник управління преси та інформації МО України Іларіон Павлюк: «Ми почули достатньо важливих заяв від партнерів, достатньо важливих зобов'язань, щоб сказати, що потужна підтримка України триватиме й далі, щоб сказати, що у наступному році Україна отримає багато важливих видів озброєння, зокрема таких, про які ми не будемо говорити до того, коли вони у нас з'являться, але таких, які надзвичайно потрібні Україні для того, щоби ми ефективно вражали ворога як на лінії зіткнення, так й за лінією зіткнення, вражали і знищували логістичні вузли і послабляли всіма можливими способами».

Безпосередньої дотичності до «Рамштайну» початок найбільших за останні 36 років навчань військ НАТО Steadfast Defender-24 не має, але це свідчить, що «колективний Захід» почав краще усвідомлювати реальність.

Ренегати тижня

Раптово вилікувався від українофобії словацький прем’єр і зустрівся зі своїм українським колегою. Фіцо і Шмигаль домовилися, що Словаччина не блокуватиме виділення 50 мільярдів євро, які Євросоюз пообіцяв Україні, і співпрацюватиме в плані поставок техніки для зведення оборонних рубежів.

Злі язики пов’язують зміну політичної орієнтації словака з тим, що українська сторона могла б прийняти гостя в Києві, де, як заявляв нещодавно сам Фіцо, війни нема, і проводити перемовини під завивання сирен повітряної тривоги. А так зустрілися в Ужгороді, і пан Роберт з вдячності став більш адекватним.

Проте спрацював закон компенсації, й віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що ситуація на фронті «заморожена», а тому українцям треба сідати за стіл переговорів із росіянами. Цьому Робертові при нагоді можна буде показати Харків.

А лідера румунської партії АСР Клаудіу Тирзіу, який хоче, аби його держава вийшла з НАТО, треба показати суддям Міжнародного кримінального суду за слова «ми не будемо справді суверенними, поки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Бессарабія має повернутися додому. Північна Буковина не може бути забута, південна Бессарабія, Герца, Закарпаття, все, що було і є румунської нації, має повернутися в межі держави. Це ідеал, про який ми не повинні забувати. Молдова відома. Молдова Штефана має бути вдома, в Румунії».

Закарпаття традиційно муляє угорцям. Лідер тамтешньої ультраправої партії Mi Hazank («Моя країна») Ласло Тороцьки заявив, що його партія виступає за припинення війни в Україні, а саме за негайне припинення вогню, мир і врегулювання ситуації шляхом переговорів. Але переговори переговорами, а «якщо державність України припинить своє існування внаслідок війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття». Перш ніж познайомити цього геополітика з суддями в Гаазі, Тороцьки мали б збадати психіатри за заяву про те, що Україну купив BlackRock, найбільший у світі інвестиційний фонд з бюджетом у понад 10 трильйонів доларів.

І можна було б то списати на марення маргінальних неадекватів, але їх активність викликає занепокоєння.





Ініціативи тижня

У День Соборності Зеленський не лише привітав співвітчизників зі святом. По-перше, президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства. Це, за словами гаранта Конституції, «дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу». Проте Зеленський уточнив, що на громадян країни-агресора множинне громадянство не поширюється.

Для країни-агресора президент України підготував іншу несподіванку – підписав указ про історично населені українцями території в Російській Федерації і доручив Кабінету Міністрів України розробити із залученням міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, учених, громадськості та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України план дій щодо збереження національної ідентичності українців в РФ, у тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації).

Зеленський доручив уряду опрацювати «питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають (проживали) на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної пам’яті, у тому числі щодо утворення центру із зазначених питань».

Хтось скаже, що все це дешеві акторські ефекти, популізм та ігри в символізм, але якщо ініціативи президента України в РФ зустріли рейвахом з елементами слиновиділення, то Зеленський усе зробив правильно.

Кримінал тижня

Міністерство оборони продовжують чистити від корупції. Пресслужби СБУ та Офісу генерального прокурора України розповсюдили інформацію про оголошення підозри колишньому та чинному керівникам одного із департаментів Міністерства оборони України, керівнику та комерційному директору «Львівського арсеналу», а також представникові іноземної фірми щодо розкрадання 1,5 млрд грн, виділених на придбання 100 тис. мінометних снарядів для армії.

Потім стало відомо, про кого йде мова, – про Олександра Лієва, який був керівником департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, нинішнього керівника цього департаменту Томаса Накхура і власника ТОВ «Львівський арсенал» Юрія Збітнєва.

Пікантності події додає те, що свого часу Лієва звинувачували у наявності в нього паспорта РФ. Стосовно Збітнєва, то громадяни з гарною пам’яттю згадають його участь у виборах президента 2004 року і 0,05% голосів виборців, які він тоді набрав. В тих виборах брав участь і Олександр Ржавський (результат – 0,03%), якого російські окупанти застрелили в Бучі.

Два політичні релікти виникли на інформаційному полі «завдяки» війні. Що ж до майбутнього, то затриманим правоохоронцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.