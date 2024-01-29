Проіранське угруповання взяло відповідальність за удари по базах США в Йорданії та Сирії.

Внаслідок теракту 28 січня троє військовиків США загинуло, ще 34 поранено.

Проіранське воєнізоване угруповання «Ісламський опір в Іраку» взяло на себе відповідальність за атаки на низку американських об'єктів уздовж йордано-сирійського кордону. Про це повідомив телеканал CNN. Внаслідок атаки дронами по позиціях американських військ у неділю, 28 січня, троє військовослужбовців США загинуло, ще 34 поранені.

Як заявили проіранські бойовики, ці атаки стали відповіддю на ізраїльські дії в Секторі Гази. «Сили об'єднання “Ісламський опір в Іраку” завдали ударів безпілотниками у рамках своїх зусиль щодо опору американським окупаційним силам в Іраку та у відповідь на масові вбивства Ізраїлем нашого народу в Газі», – йдеться в заяві ісламістського угруповання.

Офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив у понеділок, 29 січня, про непричетність Тегерану до теракту. «Іран не мав жодного стосунку і не мав нічого спільного з нападом на американську базу», – запевнив він. Водночас Канаані зазначив, що продовження ударів США по Сирії та Іраку, а також війна в Секторі Гази «посилюють нестабільність у близькосхідному реґіоні».

Президент США Джо Байден, реагуючи на новини про теракт, запевнив, що США не залишать цей злочин без відповіді. «Хоча ми все ще збираємо факти цієї атаки, ми знаємо, що її здійснили радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран, які діють у Сирії та Іраку. Не сумнівайтеся – ми притягнемо всіх винних до відповідальності в час і в спосіб, який ми виберемо», – заявив Байден.