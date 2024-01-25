Фон дер Ляєн, скоріш за все, залишиться президенткою Єврокомісії на другу каденцію.

Її переобрання підтримує найбільша фракція в Європарламенті

 

 

Правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), яка має найбільшу фракцію в Європарламенті, готується підтримати кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другу каденцію як президентки Європейської Комісії. Про це в четвер, 25 січня, повідомив інформаційний портал Euractiv. Сама німецька політикиня фон дер Ляєн, яка була обрана на посаду 2019 року, ще не оголосила про намір балотуватися..

 

«Однак стає все очевиднішим, що це лише питання часу. Для цього вона має бути висунута її власною політичною партією – німецьким Християнсько-демократичним союзом (ХДС), опорою політичної родини ЄНП, і підтримана ще двома партіями-членами ЄНП у листі, підписаному та доставленому (до Брюсселя) не пізніше 21 лютого», – пише Euractiv.

 

За даними видання, у Брюсселі переважає думка, що партія прем'єрміністра Польщі Дональда Туска «Громадянська платформа» та партія прем'єрміністра Греції Кіріакоса Міцотакіса «Нова демократія» готові підтримати фон дер Ляйєн.

 

ЄНП скликає першого лютого неформальну зустріч своїх керівників у штабквартирі загальноєвропейської партії у Брюсселі перед позачерговим засіданням Європейської Ради. На зустрічі, куди запрошено й фон дер Ляєн, буде обговорено «дорожню карту» майбутніх виборів до Європейського Парламенту, які відбудуться 6-9 червня.

 

Одне з джерел Euractiv повідомило, що фон дер Ляйєн оголосить про своє балотування на посаду на з’їзді  ХДС у Берліні 19 лютого. «Якщо вона це зробить, наступним кроком стане затвердження її кандидатури на конгресі ЄНП у Бухаресті 6-7 березня» – пише портал.

25.01.2024

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