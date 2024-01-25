Лондон запропонував Берліну рішення щодо ракет TAURUS для України.

Британці готові взяти від німців їхні ракети, а натомість передати Україні Storm Shadow.

 

 

Уряд Великої Британії запропонував Німеччині вихід із дебатів про постачання Україні крилатих ракет TAURUS, що точаться вже скоро рік і фактично зайшли в глухий кут. Про це йдеться у статті під назвою «Лондон пропонує Шольцу вихід із дилеми TAURUS» (London bietet Scholz einen Ausweg aus dem Taurus-Dilemma), опублікованій у середу, 24 січня, в діловій німецькій газеті Handelsblatt.

 

Автори тексту з покликом на свої джерела в уряді розповіли суть пропозиції: ФРН експортує ракети TAURUS до Об’єднаного Королівства, воно ж у відповідь поставить Києву крилаті ракети Storm Shadow, які вже були на озброєнні в ЗСУ.

 

За словами співрозмовників видання, ця пропозиція була висунута ще кілька тижнів тому. Відомство федерального канцлера Німеччини наразі відмовляється коментувати інформацію Handelsblatt.

 

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц досі вперто блокує постачання німецьких ракет TAURUS Києву, хоча ціла низка політиків із керівної в Німеччині коаліції закликають його зробити це. Минулого тижня фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) не вдалося провести через Бундестаґ резолюцію із закликом до канцлера передати TAURUS Україні.

 

«Якщо це допоможе Україні, то тоді це безумовно опція в рамках міжнародної співпраці», – прокоментував у коментарі для Handelsblatt британську пропозицію експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Андреас Шварц (Andreas Schwarz). Водночас голова комітету Бундестаґу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) висловила скепсис щодо ініціативи Лондона. «У цьому випадку Бундесвер позбудеться ракет TAURUS і Україна їх теж не отримає. А Storm Shadow – не рівноцінна заміна TAURUS», – заявила вона.

25.01.2024

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