Бундестаґ проголосував проти надання Україні ракет Taurus.

Цю пропозицію підтримала лише фракція ХДС/ХСС. Проти проголосували навіть «зелені» й «ліберали», які раніше виступали за.

 

 

Депутати німецького Бундестаґу в середу, 17 січня, проголосували проти проєкту резолюції, яка закликає бундесканцлера Олафа Шольца схвалити постачання крилатих ракет Taurus Україні. Як повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, за проголосували 178 депутатів, проти – 485, троє утрималися.

 

Цікаво, що проти надання Україні ракет виступили не лише фракції традиційно прокремлівські опозиційні партії – «Альтернатива для Німечини» і ліві, – а й усі рядові політичні сили.

 

Депутати Німецької соціал-демократичної партії на чолі з канцлером Шольцом і раніше висловлювали сумнів щодо доцільності надання ракет. Але от інші партнери з урядової «світлофорної» коаліції – ліберальна Вільна демократична партія і «Союз90/Зелені» – раніше виступали за те, щоб озброїти українську армію німецькими ракетами. Проте теж проголосували проти. На думку експертів, причиною негативного голосування урядових партій могло слугувати те, що ініціативу висунула опозиційна ХДС/ХСС – єдина, яка проголосувала за.

 

Taurus є однією з найсучасніших крилатих ракет. Вона здатна знищувати такі цілі, як бункерний комплекс чи міст навіть із великих висот і відстаней. На початку жовтня канцлер Олаф Шольц вирішив поки що не постачати цю зброю до України. Експерти пов’язували це з побоюваннями німецького уряду, що ракети можуть бути використані для обстрілів російської території.

17.01.2024

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