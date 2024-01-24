Ізраїль і ХАМАС домовилися про місячне припинення вогню.

Також домовлено про обмін ізраїльських заручників на палестинських в’язнів.

 

 

Влада Ізраїлю та терористичне угруповання ХАМАС досягли принципової домовленості про припинення вогню в Секторі Гази терміном на 30 днів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на кілька своїх джерел. Також домовлено про звільнення палестинських ув'язнених та ізраїльських заручників.

 

Угоди було досягнуто внаслідок інтенсивних перемовин за минулі тижні за посередництва Катару, США і Єгипту, але реалізація нового перемир'я затримується через розбіжності щодо умов остаточного припинення військової операції Ізраїлю в Секторі Гази. ХАМАС вимагає надати гарантії подальшого стійкого припинення вогню, перш ніж угруповання погодиться на тимчасове перемир'я та звільнення заручників, кажуть джерела в єгипетських службах безпеки. Ізраїль та посередники – США, Єгипет та Катар – прагнуть вести поетапні перемовини, обговорюючи умови поступового обміну заручників різних категорій.

 

Видання Axios повідомляє з покликом на джерела, що, зокрема, на першому етапі в рамках нового перемир'я ізраїльська сторона запропонувала хамасівцям, аби вони звільнив жінок, чоловіків віком від 60 років, а також заручників, які перебувають у критичному стані. На наступних етапах Ізраїль планує повернути додому жінок-військовослужбовиць, чоловіків віком до 60 років, які не є військовиками, а потім чоловіків із ізраїльської армії та тіла загиблих заручників. В обмін він повинен видати ХАМАСу палестинських ув'язнених, які перебувають у в'язницях Ізраїлю. Раніше бойовики-джихадисти наполягали, щоб було видано й тих, хто брав участь у нападі на південь Ізраїлю сьомого жовтня минулого року, але ізраїльська сторона категорично відкинула цю пропозицію.

 

ХАМАС побоюється, що Ізраїль може відновити бойові дії після звільнення цивільних заручників, навіть якщо угруповання продовжить утримувати захоплених ізраїльських солдатів. За словами одного з представників ХАМАСу, Ізраїль запропонував припинити війну, якщо угруповання виведе зі Сектору Гази шістьох своїх високопосадовців, серед яких голова політбюро угруповання Яхья Сінвар. ХАМАС категорично відкинув цю пропозицію.

24.01.2024

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