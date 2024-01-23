З елементами криміналу

Колись у Давосі найважливішою проблемою буде «хвороба Х» (щось незбагненно незрозуміле, але так само незбагненно страшне). А зараз усе зрозуміло – війна. І навіть у Давосі розуміють це. Іноді.

Саміт тижня

У високогірному населеному пункті в швейцарському кантоні Граубюнден у 54-те зібралися люди, від яких багато що залежить на цій планеті.

Серед актуальних тем, які цікавили поважну компанію, фігурували проблеми, пов’язані зі штучним інтелектом, декарбонізація економік, глобальна рецесія та стійкість світової економічної системи.

Українців ці клопоти також цікавлять, але ми маємо неадекватного сусіда, тому вітчизняна делегація порушувала в Альпах більш актуальне для нашої каїни питання – в межах Всесвітнього економічного форуму відбулося обговорення "формули миру" Володимира Зеленського.

Під час цього заходу (можна зауважити, що Президента України присутні традиційно зустрічали стоячи і з аплодисментами) були розглянуті ще п’ять компонентів "формули миру": "Виведення російських військ і припинення бойових дій", "Відновлення справедливості", "Екологічна безпека", "Недопущення ескалації та повторення агресії", "Підтвердження закінчення війни", які доповнили вже раніше озвучені пункти під час обговорення «формули» на Мальті в жовтні минулого року: ядерна безпека, продовольча та енергетична безпека, звільнення полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

"Потрібна платформа, яка зафіксує конкретні частини нашого комплексного плану. Щоб рухатись далі, потрібно домовитись щодо формату проведення Установчого саміту миру. Сподіваюсь, ми зуміємо знайти прийнятний варіант. Це дозволить розпочинати розробку детальних дорожніх карт для кожного з пунктів Формули. Країни-лідери відповідних напрямів Формули могли б прийняти тематичні конференції, щоб фіналізувати алгоритми їх реалізації", – оголосив наміри керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Реалізувати план українцям буде нелегко, бо навіть у Давосі звучали натяки про необхідність залучення до припинення війни тих, хто її почав.

Допомога тижня

Проте під час ВЕФ було сказано тверезі й прагматичні речі. Генсек НАТО Єнс Столтенберґ продовжив достукуватися до свідомості лідерів цивілізованого світу і вкотре назвав надання Україні допомоги "не благодійністю, а інвестицією у безпеку" країн Заходу.

Радник віцепрезидента США з питань нацбезпеки Філіп Гордон запевнив, що більшість членів обох палат Конгресу Сполучених Штатів підтримує продовження масштабної підтримки України. "Зрештою, я думаю, що ми отримаємо допомогу для України, але за кожний день, прожитий без цієї підтримки, ми платимо велику ціну", – оцінив перспективи американець.

У Старому світі також прозвучали обнадійливі для нас слова. Ще до Давосу канцлер Німеччини пообіцяв, що його країна надасть Україні військові товари на 7 млрд євро у 2024 році. Шольц сам визнав, що свою заяву зробив після телефонної розмови з президентом США. «Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку», – повідомив канцлер. Однак чим саме допомагатимуть німці українцям і коли та допомога потрапить до нашої країни, Шольц не конкретизував. В умовах війни така вербальна скупість цілком логічна.

Певною несподіванкою стала «мілітаризація» президента Франції. Емманюель Макрон, якого іноді небезпідставно звинувачували у ледь не симпатіях до президента РФ, нарешті допетрав, що "перемога Росії означатиме кінець європейської безпеки", а тому "ми маємо посилити розпочату трансформацію, щоб швидше реагувати на потреби України у війні проти Росії. Ми не можемо дозволити Росії думати, що вона може перемогти".

Тепер треба чекати, як слова європейських лідерів втілюватимуться в життя.





Колаборанти тижня

Угорський прем’єр Віктор Орбан очікувано отримав однодумця з аналогічним діагнозом. Відносно новий голова уряду Словаччини дав інтерв’ю місцевому суспільному мовнику, з якого українцям остаточно стало зрозуміло, що неадекватами можуть бути не лише росіяни. Роберт Фіцо приміряв тогу визначного геополітика сучасності й дійшов висновку, що ми повинні поступитися власними територіями, щоби припинити війну. "Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони (українці, – авт.) очікують – що росіяни покинуть Крим, Донбас і Луганськ? Це нереально", – заявив Фіцо.

Словацький прем’єр має плани зустрітися зі своїм українським колегою, але після фрази Фіцо "я йому (Шмигалю, – авт.) скажу, що я проти членства України в НАТО і накладу на це вето. Це було б просто основою для Третьої світової війни, нічого іншого" факт перемовин стає малоймовірним.

Заява ж Фіцо про те, що "Україна не є незалежною та суверенною країною", бо її контролюють Сполучені Штати, остаточно розставляє все на свої місця – бо такою фразою оперують виключно кремлівські «консерви».

Орбан забув про 1956 рік в історії Угорщини, Фіцо вилетів з пам’яті 1968-й у Чехословаччині – росіяни можуть їм нагадати. Притомні європейці нагадають словацькому прем’єрові його контакти з неаполітанською ндрангетою на пункті наркотрафіку і роль у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Кучака. А вершиною абсурду стане, коли угорський і словацький прем'єри згадають, що їхні країни мають територіальні претензії одна до одної.

Арешт тижня

Свої «15 хвилин слави» львівський бізнесмен Ігор Гринкевич уже отримав, зараз він затриманий і компетентні органи встановлюють, як підприємець непосильною працею під час війни заробляв на співпраці з Міністерством оборони. Згодом у тих самих компетентних органів дійшли руки до Гринкевича-молодшого, якого за допомогою російської мови арештували в Одесі, що в черговий раз зворохобило борчиню за виконання Закону "Про мови" Ірину Фаріон.

До плеяди затриманих ДБР підприємців долучився засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, який нібито їхав у той самий Давос для залучення інвестицій у вітчизняну економіку. Інвестбанкіру інкримінують незаконні операції з нерухомістю, тобто отримання права на землю для будівництва елітного котеджного містечка Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області. Містечко збудоване ще в 2013 році, але згадали правоохоронці, що в тій справі не все кришталево прозоро, лише тепер. Тому Мазепу в медіа-сфері почали називати «українським Ходорковським», а коли в Чернігівській області згорів його заміський будинок, розмови про тиск влади на бізнес стали ще голоснішими.

Якщо найближчим часом «закриють» ще якогось бізнесмена, то можна буде задуматися над тим, що версія про тиск таки має право на існування.