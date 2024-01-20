Балтійські держави збудують спільну смугу оборони проти Росії.

Лише Естонія збудує вздовж кордоні з Росією 600 бункерів.

На тлі російського вторгнення в Україну Естонія, Латвія та Литва домовилися про створення спільної смуги оборони проти Росії. У п’ятницю, 19 січня, міністри оборони трьох Балтійських країн підписали в Ризі відповідну угоду. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на заяву Міністерства оборони Естонії. Смуга оборони на кордонах з Росією та Білоруссю складатиметься з різних оборонних споруд, метою яких буде «стримування і, за необхідності, захист від військової загрози».

«Створення балтійської смуги оборони – це ретельно продуманий та опрацьований проєкт, необхідність якого зумовлена ​​ситуацією в сфері безпеки. Війна Росії в Україні показала, що крім озброєння, боєприпасів та живої сили необхідно потурбуватися про засоби фізичної оборони на кордоні, щоб захистити Естонію з самого першого метра – заявив міністр оборони Ганно Певкур (Hanno Pevkur), наголошуючи, що метою оборонних споруд є запобігання воєнному конфлікту в реґіоні.

«Країни Балтії повинні захищати свою територію і захищати свій кордон. Ми повинні зробити все, щоб збільшити свою міць, підвищити ефективність у плані військової контрмобільності, щоб відбити та заблокувати потенційних противників. У даному випадку, звичайно, потенційний противник – це агресор зі східного боку, Росія» – наголосив міністр оброни Латвії Андріс Спрудс (Andris Sprūds).

Елементи смуги оборони будуть розташовані вздовж кордонів децентралізовано з урахуванням результатів аналізу потенційного супротивника і довкілля, і навіть плану бойових дій військових частин. Балтійські країни утворять єдиний операційний простір.

За даними естонської газети Postimees, Таллінн має намір збудувати близько 600 бетонних бункерів на східному кордоні країни на випадок можливої загрози з боку Росії. Бункер зможе вмістити один взвод солдатів, тобто близько 10 осіб на площі 35 квадратних метрів, але остаточний проект бункерів все ще перебуває в розробці. «Ми робимо це для того, щоб громадяни Естонії могли почуватися в безпеці, але якщо виникне навіть найменший ризик, ми будемо ретельніше підготовлені до різних сценаріїв», – додав Певкур. Встановлення бункерів розпочнеться на початку 2025 року.