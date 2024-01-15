691-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Бундесвер розглядає можливість нападу Росії на східний фланг НАТО вже у 2025 році, пише Bild, стверджуючи, що диспонує секретним сценарієм можливого конфлікту. Описувані в сценарії події починаються в лютому 2024 року: Росія починає чергову хвилю мобілізації та призиває до армії ще 200 тисяч осіб і Кремль розпочинає весняний наступ, який через послаблення допомоги Україні з боку Заходу матиме успіх і дозволить російській армії зайняти нові території.

За сценарієм, напад Росії на блок НАТО спочатку латентний, а згодом і відкритий розпочнеться в липні. Кібератаки та інші форми гібридної війни головним чином у країнах Балтії провокуватимуть кризи. Одночасно Росія почне підбурювати етнічних росіян в Естонії, Латвії та Литві; сутички Росія використає як привід для початку у вересні в західних регіонах Росії та Білорусі масштабних навчань "Захід-2024" за участю 50 тисяч солдатів. Як і 2021 року, Росія під приводом навчань наростить чисельність військ на кордоні з Польщею та Литвою. У жовтні Росія перекине додаткові війська і ракети середньої дальності в Калінінград, щоб взяти під контроль Сувалкський коридор. Для цього в грудні 2024 року там буде спровоковано прикордонний конфлікт, який супроводжуватиметься заворушеннями та численними жертвами.

Усе це відбуватиметься в той момент, коли в США може змінюватися президент, і де-факто повторить на території НАТО вторгнення 2014 року в східну Україну. У січні 2025 року відбудеться спеціальне засідання Ради НАТО, на якому Польща і країни Балтії повідомлять про зростаючу загрозу з боку Росії. В березні 2025 року Росія перекине додаткові війська до кордонів з країнами Балтії. В Білорусі у Кремля буде дві танкові дивізії і мотострілецька дивізія, загалом - понад 70 тис. солдатів. В травні 2025 року НАТО мало би ухвалити рішення про "заходи стримування", щоб запобігти нападу Росії на Сувалкський коридор. У реґіоні розгорнуть 30 тис. німецьких солдатів.

Представник міністерства оборони Німеччини не прокоментував конкретний сценарій, але пояснив, що "розгляд різних сценаріїв, навіть якщо вони вкрай малоймовірні, є частиною повсякденної військової діяльності".

09:25 Станом на 08:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські джерела стверджують, що російські війська готуються до нового наступу в найближчі тижні, як тільки на сході і півдні України замерзне земля. Російський літературний критик та альтернативний історик Сергій Переслєгін 12 січня заявив, що російські війська розпочнуть широкомасштабний наступ в Україні десь між 12 січня та 2 лютого після того, як земля замерзне і, ймовірно, після того, як українські війська "виснажаться" від оборони своїх позицій в Авдіївці та на східному (лівому) березі Херсонської області. Переслєгін заявив, що росіяни повинні бути більше стурбовані тим, що Росія почне свій наступ у невідповідний час або зробить ті ж самі "помилки", яких припустилася Україна під час контрнаступу у 2023 році, ніж відновленням українських наступальних зусиль у 2024 році. Він також висловив занепокоєння тим, що Росія не має достатньої кількості живої сили для проведення широкомасштабних наступальних дій, які він очікує. Відомий російський мілблогер 14 січня заявив, що кількість російських військовослужбовців на фронті дозволяє російським силам проводити локальні тактичні маневри, але навряд чи підтримає оперативно значущі "прориви". Він стверджував, що морозна погода впливає на російську та українську наземну активність, артилерію та безпілотні системи по всьому фронту, особливо на херсонському напрямку. Українське Південне оперативне командування повідомило, що російська авіація не може діяти на півдні України через морозні погодні умови. Колишній голова Роскосмосу та ультранаціоналістичний діяч Дмитро Рогозін вчора заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області "гуде, як бджолиний вулик" через велику кількість українських безпілотників, які, однак, працюють. Рогозін стверджував, що українські сили виділяють півдюжини безпілотників для нанесення удару по кожній важливій цілі на заході Запорізької області, і що інтенсивне використання українських безпілотників ускладнює ротацію російського особового складу.

• Російські війська, ймовірно, продовжують експериментувати і адаптувати свої удари безпілотниками та ракетами проти України, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону. Російський мілблогер стверджував, що російські війська останнім часом завдають ударів по Україні, використовуючи різні типи ракет, в тому числі гіперзвукові балістичні ракети Х-47 "Кинжал". Міл-блогер стверджував, що російські війська запускають невизначені повітряні приманки і безпілотники "Шахід", щоб вивести з ладу українські системи протиповітряної оборони і дати можливість російським військам наносити успішні ракетні удари. ISW спостерігав, як російські війська експериментували з різними комбінаціями ударів безпілотників і ракетних ударів, намагаючись проникнути в українські системи ППО, оскільки українські війська адаптувалися до російських схем ударів. Раніше ISW вже оцінював, що Росія може активізувати зусилля з постачання балістичних ракет з-за кордону, оскільки за певних обставин балістичні ракети можуть бути більш успішними для ураження цілей в Україні. Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив 14 січня, що санкції, ймовірно, знижують якість російських ракет. Це зниження якості російських ракет може ще більше ускладнити здатність Росії здійснювати успішні серії ударів по Україні.

• 14 січня представники 83 країн зустрілися, щоб обговорити реалізацію української мирної формули в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія.

• Кремль продовжує вживати заходів для руйнування автономії Республіки Татарстан у складі Російської Федерації та культурної спадщини, незважаючи на жертви, які республіка приносить на користь Росії у війні в Україні.

• Слідчий комітет Росії офіційно порушив справу за фактом пожежі, яка знищила великий склад Wildberries у Санкт-Петербурзі.

• Позиційні зіткнення тривали на лінії Куп'янськ-Кремінна, поблизу Бахмута та Авдіївки, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області, а також на східному (лівому) березі Херсонської області.

• На міжнародній виставці-форумі "Росія" в Москві 14 січня відкрилася експозиція міністерства оборони Росії "Армія дітей", метою якої є ознайомлення дітей з військовою справою та кар'єрою в Збройних силах Росії.

• Шведська адміністрація оборонного озброєння оголосила 14 січня, що підписала угоду з компанією Nordic Ammunition Company (Nammo) щодо збільшення виробництва і поставок 155-мм артилерійських боєприпасів для потреб України.

• Кремль фінансує окремі громадські організації, що діють на окупованих територіях і поширюють кремлівські соціальні наративи.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: