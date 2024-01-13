689-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:00 Вранці російські війська атакували тилові райони України ракетами, починаючи з 5:17 у східних областях до 6:20 у західних – по всій Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала до 8:23): з літаків Ту-95МС з району Каспій-Волгодонського регіону було зафіксовано пуски крилатих ракет, починаючи з 6:55 Повітряні сили кілька раз повідомили про пуск аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з бортів МіГ-31К, росіяни запускали також і балістични ракети ЗРК С400/ОТРК "Іскандер-М" з т.о. Криму, надзвукові ракети Х-22/32 з бортів Ту-22м3 з Брянської та Курської областей та керовані авіаційні ракети різниз типів з бортів тактичної авіації Су-34.
Вибухи лунали в Дніпропетровській (5:22 та 7:00), Полтавській (6:52), Кіровоградській (6:40), Чернігівській (7:36) та Франківській (8:05) областях.
08:40 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Україна та Велика Британія підписали угоду про двосторонні гарантії безпеки на виконання спільної декларації "Великої сімки" про підтримку України від липня 2023 року.
• Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 11 січня, що США призупинили допомогу Україні у сфері безпеки і не відновлять її, поки Конгрес США не затвердить фінансування.
• Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров висловив впевненість у здатності України випустити мільйон дронів-FPV у 2024 році.
• Речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив 11 січня, що немає достовірних доказів незаконного перенаправлення Україні наданих США новітніх звичайних озброєнь.
• Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 11 січня оголосило про запровадження санкцій проти кількох російських організацій, які, за повідомленнями, причетні до передачі північнокорейських балістичних ракет до Росії.
• Дійові особи в підтримуваній Росією самопроголошеній республіці Придністров'я можуть створювати інформаційні підготовку до можливої операції під чужим прапором у Придністров'ї в рамках більш широких зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.
• Російські окупаційні чиновники, схоже, навмисно цензурують інформацію про українських дітей, яких російська влада незаконно вивезла до окупованого Криму.
• Ув'язнений російський ультранаціоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін звинуватив Кремль у зволіканні з проведенням оперативно значущих наступальних операцій в Україні або нової хвилі мобілізації в Росії, оскільки Україна "нарощує сили" для майбутнього контрнаступу.
• Державна Дума Росії розгляне законопроект, що дозволяє іноземцям з кримінальним минулим служити в російських збройних силах.
• Міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко підтвердив, що у 2023 році російська влада з медичних причин депортувала до Росії понад 2100 українців, зокрема 500 дітей.
08:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:05 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:00 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
13.01.2024
Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Синьківка, Іванівка, Вільхуватка Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Зелена Долина, Колодязі, Богданівка, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка Донецької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу Андріївки та Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.
На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 8 атак окупантів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Окупаційні війська рф продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі, що задіяний на сході України. Лише в період з 6 по 10 січня цього року до шпиталів та медичних закладів міністерства оборони рф масово надходить особовий складу, що бере участь у боях в тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях. Так, до населених пунктів Чернянка, Валуйки та Ровеньки Бєлгородської області із тимчасово окупованого Луганська прибуло понад 300 окупантів із тяжкими травмами, до Бєлґорода - майже 250 російських військових з вкрай важкими травмами, а до Москви та Калінінграда направлено близько 150 військовослужбовців рф, яким неможливо допомогти у прифронтових шпиталях через відсутність кваліфікованих лікарів. Польові шпиталі міноборони рф переповнені та не справляються із кількістю постраждалих військовослужбовців, що після м’ясних штурмів у великій кількості прибувають кожного дня.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції противника.