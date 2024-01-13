689-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:00 Вранці російські війська атакували тилові райони України ракетами, починаючи з 5:17 у східних областях до 6:20 у західних – по всій Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала до 8:23): з літаків Ту-95МС з району Каспій-Волгодонського регіону було зафіксовано пуски крилатих ракет, починаючи з 6:55 Повітряні сили кілька раз повідомили про пуск аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з бортів МіГ-31К, росіяни запускали також і балістични ракети ЗРК С400/ОТРК "Іскандер-М" з т.о. Криму, надзвукові ракети Х-22/32 з бортів Ту-22м3 з Брянської та Курської областей та керовані авіаційні ракети різниз типів з бортів тактичної авіації Су-34.

Вибухи лунали в Дніпропетровській (5:22 та 7:00), Полтавській (6:52), Кіровоградській (6:40), Чернігівській (7:36) та Франківській (8:05) областях.

08:40 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Україна та Велика Британія підписали угоду про двосторонні гарантії безпеки на виконання спільної декларації "Великої сімки" про підтримку України від липня 2023 року.

• Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 11 січня, що США призупинили допомогу Україні у сфері безпеки і не відновлять її, поки Конгрес США не затвердить фінансування.

• Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров висловив впевненість у здатності України випустити мільйон дронів-FPV у 2024 році.

• Речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив 11 січня, що немає достовірних доказів незаконного перенаправлення Україні наданих США новітніх звичайних озброєнь.

• Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 11 січня оголосило про запровадження санкцій проти кількох російських організацій, які, за повідомленнями, причетні до передачі північнокорейських балістичних ракет до Росії.

• Дійові особи в підтримуваній Росією самопроголошеній республіці Придністров'я можуть створювати інформаційні підготовку до можливої операції під чужим прапором у Придністров'ї в рамках більш широких зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.

• Російські окупаційні чиновники, схоже, навмисно цензурують інформацію про українських дітей, яких російська влада незаконно вивезла до окупованого Криму.

• Ув'язнений російський ультранаціоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін звинуватив Кремль у зволіканні з проведенням оперативно значущих наступальних операцій в Україні або нової хвилі мобілізації в Росії, оскільки Україна "нарощує сили" для майбутнього контрнаступу.

• Державна Дума Росії розгляне законопроект, що дозволяє іноземцям з кримінальним минулим служити в російських збройних силах.

• Міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко підтвердив, що у 2023 році російська влада з медичних причин депортувала до Росії понад 2100 українців, зокрема 500 дітей.

08:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:00 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: