США і союзники атакували позиції хуситів у Ємені.

Це стало відповіддю на напади хуситів на міжнародні торгові судна у Червоному морі. 

 

 

Сполучені Штати та їхні союзники в ніч на п'ятницю, 12 січня, завдали понад 60 ударів по 16 військових обєктах хуситів у Ємені. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву командування американських ВПС. «По командних вузлах та вузлах управління, складах амуніції, виробничих об'єктах та пунктах запусків ракет, систем ППО (хуситів – ред.) випущено понад сотню високоточних набоїв», – йдеться в заяві.

 

«Ми залишаємося вірними захисту наших значних партнерів на Близькому сході від підтримуваних Іраном угруповань, у тому числі і хуситів, і від загроз, які вони становлять для реґіональної стабільності та безпеки», – прокоментував ці удари командувач ВПС США Алекс Ґринкевіч (Alex Grynkewich).

 

Зокрема, атак зазнали міжнародний аеропорт Ходейда на заході Ємену, міжнародний аеропорт Таїз та прилеглі до них райони, а також райони на південному заході Ємену та летовище, що обслуговує місто Абс на північному заході Ємену. Ракетної атаки зазнали також авіабаза Аль-Дайламі, на північ від столиці Ємену Сани, та табір хусітів у північній єменській провінції Сааде.

 

У Пентаґоні наголосили, що ціллю ударів США та партнерів у Ємені були безпілотники, балістичні та крилаті ракети, берегові радари та засоби повітряного спостереження хуситів. Удари завдавалися з винищувачів, кораблів та підводних човнів, пише Reuters з покликом на свої джерела. За інформацією CNN, для завдання ударів США використовували бомбардувальники і крилаті ракети Tomahawk.

 

Американський президент Джо Байден зазначив, що удари США є «прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі». «Ці цілеспрямовані удари є чітким сигналом того, що Сполучені Штати та наші партнери не потерплять нападів на наш персонал та не дозволять ворожим особам поставити під загрозу свободу судноплавства», — сказав Байден. Він застеріг, що армії США і союзників «без вагань вживуть подальших заходів, якщо це буде необхідно». Як нагадав американський лідер, понад 50 країн постраждали внаслідок 27 нападів хуситів на міжнародне комерційне судноплавство.

12.01.2024

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