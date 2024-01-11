ШІ допоміг розробити новий матеріал для акумуляторів.

Він здатен заступити дефіцитний та екологічно шкідливий літій.

Американські вчені розробили новий принцип створення акумуляторів, завдяки якому використання в батареях літію можна скоротити на 70%. Це вдалося зробити за допомогою штучного інтелекту (ШІ) та суперкомп'ютерів. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Над відкриттям працювали дослідники компанії Microsoft і Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії (Pacific Northwest National Laboratory – PNNL), яка входить до складу міністерства енергетики США. Дослідники Microsoft використали штучний інтелект і суперкомп'ютери, щоб вивчити 32 млн неорганічних матеріалів, які потенційно можна застосувати для створення батарей. Із них менш ніж за тиждень виділили 18 найперспективніших кандидатів.

У результаті вчені синтезували та протестували новий матеріал, що поєднує літій та натрій, і виявили, що він має нову молекулярну структуру, яка полегшує рух іонів. Створення робочого прототипу акумулятора тривало трохи менше дев'яти місяців. За використання традиційних лабораторних методів дослідження на це знадобилося б понад два десятиліття, стверджують автори розробки. Після відкриття новий матеріал уже використовували для того, щоби живити електричну лампочку.

Наразі літій залишається одним із ключових компонентів акумуляторів. Його часто називають «білим золотом» через високу вартість і сріблястий колір. Потреба в цьому металі постійно зростає разом із попитом на електромобілі. Як вважає міністерство енергетики США, до 2030 року попит на літій-іонні акумулятори зросте вдесятеро, тому виробники постійно будують заводи з виробництва батарей.

При цьому методи видобутку літію часто викликають суперечки, оскільки розробка його родовищ займає кілька років і значно впливає на довкілля. Видобуток металу потребує великої кількості води й енергії, а сам процес може залишати дуже помітні сліди на природному ландшафті та призводити до появи токсичних відходів.