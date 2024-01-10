687-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:15 МЗС анонсувало зустріч Сійярто і Кулеби в Ужгороді, повідомляє Суспільне посилаючись на коментар речник МЗС України Олега Ніколенка. За його словами, на 29 січня в Ужгороді запланована зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та глави Офісу президента України Андрія Єрмака – переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн.

"Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин."

15:40 Естонія протягом 4 років віддаватиме на військову допомогу Україні 0,25% власного ВВП, заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським. За її словами, для естонців важливо підтримувати Україну на шляху до перемоги.

"Це дуже важливо для всіх нас. Важливо, щоб Україна впоралася, і важливо, що ми підтримуємо Україну. Як ви сказали, свобода має бути кращою за тиранію. Естонія прийняла рішення про довгострокову підтримку, тому 0,25% нашого ВВП протягом наступних чотирьох років піде Україні як військова допомога, і ми сподіваємося, що це стане прикладом для всіх інших. Ми чітко підтримуємо Україну, ми займаємося всіма цими важливими для нас темами. Для того, щоб ізолювати Росію, ми розглядаємо заморожені російські активи, покладаючи на Росію відповідальність. Тож я можу підтвердити, що люди в Естонії підтримуватимуть Україну доти, доки вона не переможе."

15:05 Арештовано майно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який намагався дати хабар слідчому ДБР, повідомляє ДБР. За попередніми оцінками діяльність Гринкевичів призвела до збитків бюджету на 1,2 млрд грн та зриву постачання. Компанії Гринкевича повністю не виконали 6 контрактів, але отримали кошти від держави у повному обсязі – ще за 7 договорами товар військовим поставили частково і ще 8 договорів із запізненням на 3-5 місяців. Зазначається, що уся поставлена продукція у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями. Правоохоронці також перевіряють причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які нічого не робили для розірвання договорів.

14:30 На сьогодні в Україні перебуває 462 тисячі окупантів, повідомили в ГУР. Зазначається, що на тимчасово окупованих українських землях ще розміщені 35 тисяч осіб «росгвардії», які забезпечують окупаційний режим.

13:55 Голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол стосовно прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля за незаконне розголошення інформації про викривача, працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який повідомив про корупцію в Комісії, оскільки Шмигаль наклав резолюцію голові Комісії Іванові Рудому розглянути це звернення, внаслідок чого Рудий проти заявника порушив дисциплінарне провадження. НАЗК запросило прем’єра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки. Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення. Якщо суд визнає Шмигаля винним, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік.

Прессекретар прем'єра Ольга Куришко пояснила, що ця заяви керівника НАЗК є "черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень громадянина Новікова":

"Прем'єр-міністр України не розголошував жодної інформації про викривача. У вересні на урядовий портал відповідно до Закону України "Про звернення громадян" надійшло звернення громадян – працівників Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення і не містило жодної інформації про можливі факти корупційних дій. У зв'язку з цим звернення розглядав й резолюцію прем'єр-міністра готував Секретаріат Кабміну саме як до звернення громадян, про що було повідомлено заявникам".

13:35 Законопроєкт про мобілізацію Рада повертає Кабінету Міністрів України, повідомив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія:

"Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував. Були присутні головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Головне питання – законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. За результатами наради законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті та в робочих групах".

13:05 Туреччина, Румунія і Болгарія нині підписали у Стамбулі меморандум про боротьбу з мінною загрозою в Чорному морі. Їхні кораблі діятимуть переважно в територіальних водах і виняткових економічних зонах країн-учасниць.

12:50 Робота українського "зернового коридору" вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії: ним пройшли вже 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

12:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Тепер в Україні спостерігається різке похолодання, наступного тижня температура повітря теж буде нижчою нуля, що призведе до зниження температури ґрунту. • Із замерзанням ґрунту умови для пересування по пересіченій місцевості протягом січня і лютого майже напевно покращаться до відлиги в березні. Відлига ж призведе до відповідного погіршення умов для пересування. • У поєднанні з морозами відбувається збільшення снігового покриву по всій Україні. Глибина снігу, ймовірно, обмежуватиме маневреність. • Погіршення умов посилиться скороченим світловим днем, що ускладнює умови роботи для обох сторін, які у своїй діяльності будуть змушені зважати на холодну погоду й потребуватимуть обладнання нічного бачення.

12:10 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 116 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 43 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:40 Внаслідок російського ракетного удару двома ракетами типу С-300, завданого вчора ввечері по готелю в центрі Харкова, поранено 13 осіб (зокрема турецькі журналісти), пошкоджена будівля, автомобілі, підприємства та житлові будинки, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

11:30 Диспетчерський центр Укренерго прогнозує протягом дня можливий незначний дефіцит в енергосистемі – близько 1%. Для покриття буде задіяна вся потужність електростанцій, що працюють у системі. Введення графіків обмеження споживачів не планується.

11:25 Вчора, 10 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці близько 10:00. Він був на 1,9% вищим, ніж відповідний показник 9 січня, повідомили в Укренерго. Сьогодні, станом на 09:00, споживання на 2,5% нижче, ніж вчора в той же час. Через потепління від середньодобових -10°C 10 січня до -5°C 11 січня споживання дещо знижується, але не так швидко, як зростало.

11:20 Через негоду в Україні знеструмлено 281 населений пункт: в Дніпропетровській – 128, в Кіровоградській – 70, в Миколаївській – 56, в Одеській – 27, повідомили в Укренерго. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 418 населених пунктів.

11:15 Президент України Володимир Зеленський прибув у Таллінн і зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом.

11:05 Рада національної безпеки США "в принципі" підтримала законопроєкт, що дає змогу провести конфіскацію частини заморожених російських активів для того, щоб надалі передати гроші Україні на відновлення країни, пише Bloomberg, посилаючись на листопадовий меморандум ради, який надіслали до комітету сенату з міжнародних відносин. Оцінюють, що це є кроком до отримання підтримки в Конґресі для виділення Україні 61 мільярда доларів. Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України. Високопоставлений представник адміністрації США повідомив агентству, що це один з інструментів, які США розглядають як можливість змусити Росію заплатити за збитки, яких Україна зазнала через війну. За оцінками Світового банку, на відновлення України може знадобитися щонайменше 411 мільярдів доларів. У Держдепартаменті заявили, що разом із партнерами по G7 влада США вивчає "всі варіанти, що відповідають нашим правовим системам і міжнародному праву, щоб допомогти Україні отримати компенсацію від Росії".

10:45 США хочуть бачити чіткіший план України щодо ведення війни проти РФ, щоб визначити, як найкраще спрямувати допомогу Україні, щоб вона захистила себе в наступному році. На цю тему наступного тижня у Давосі зі Зеленським говоритиме радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, пише Bloomberg. Зазначають, зокрема, що посадовці у Вашингтоні стурбовані тим, що розбіжності між Зеленським і командувачем української армії Валерієм Залужним уповільнюють зусилля з вироблення нової стратегії. Оскільки вирішальний прорив у найближчі місяці малоймовірний, союзники Києва кажуть, що розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій і подальшого прориву через російські лінії має вирішальне значення.

10:25 Три комітети Палати представників Конґресу США, очолювані республіканцями, різко критикують адміністрацію президента Байдена за недостатню допомогу Україні та вимагають від нього рішучих дій і представлення свого бачення плану перемоги.

«Пропонований план перемоги в Україні» за підписом голів комітету із закордонних справ Майкла Маккола, комітету у справах збройних сил Майка Роджерса та комітету з питань розвідки Майка Тернера був розроблений в листопаді й оприлюднений ще 5 грудня минулого року, але саме зараз він став предметом обговорення в експертному середовищі. У поясненні до плану зазначається, що він «має на меті відповісти на критичні питання щодо підтримки України з боку США та їхніх союзників і представити план перемоги, у якому ми виграємо, а Росія програє». Оприлюднений документ складається з п’яти розділів: «Загроза», «Пропонований план перемоги», «Нагляд», «Розподіл підтримки» та «Хронологія смертельних зволікань Байдена з наданням зброї Україні». Росія та альянс, що складається з Китаю, Ірану і його маріонеток (таких як ХАМАС і «Хезболла») та Північної Кореї, працюють разом, щоб підірвати американські інтереси в усьому світі, ідеться в документі: їхньою метою є послаблення економіки США, розпад ключових альянсів і встановлення нового світового порядку тоталітаризму, від часів Другої світової війни Сполучені Штати не стикалися з небезпечнішим набором супротивників. Автори вважають, що «мантра Байдена про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно", – програшна стратегія», натомість він повинен представити план перемоги, який заслуговує на довіру, й надати Україні зброю, необхідну для перемоги якомога швидше. Від першого дня війни «виснажливі вагання Байдена щодо надання Україні критично важливої зброї відтермінували українську перемогу». Україні потрібен найбільш далекобійний варіант ATACMS (не на 160, а на 300 км), літаки F-16, а також достатня кількість касетних боєприпасів, артилерії, засобів ППО і бронетехніки, щоби змінити ситуацію на полі бою. Ця затримка коштує життів українців і американських платників податків. Шлях до перемоги для України потребуватиме, по-перше, швидкого надання їй критично важливої зброї; по-друге, посилення санкцій проти режиму Путіна; по-третє, передачі Україні 300 млрд заморожених російських суверенних активів. При цьому автори наголошують на необхідності контролю за американською допомогою – визнаючи, що досі численні перевірки не виявили жодних істотних порушень. Підтримка України з боку США – це не благодійність, перемога України «запобігатиме російському вторгненню в країну НАТО, яке було б незмірно дорожчим з точки зору американської крові та коштів». У відсотковому відношенні до ВВП Сполучені Штати займають лише 30-те місце за обсягом допомоги Україні й 14-те місце щодо військової допомоги.

10:05 Народний депутат Мар'яна Безугла написала заяву на вихід із фракції та партії "Слуга народу", залишаючись "мажоритарним депутатом Оболонського району Києва". Вона пояснила, що продовжить "підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільних зобов'язань із нардепами фракції, які встромляють ніж у спину. Мені не потрібна ваша квота заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить у комітеті".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

177,2% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

64,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

193,1% автомобільної техніки (з них 2,2% за минулий тиждень),

282,3% артилерійських систем (з них 3,1% за минулий тиждень),

85,8% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

45,4% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Станом на 08:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Намагання Кремля використати міфи "великої вітчизняної війни" для підготовки російської громадськості до тривалої війни в Україні суперечить нинішньому рівню мобілізації в Росії та риторичним спробам президента Росії Путіна запевнити росіян, що війна не матиме довготривалих внутрішніх наслідків. Немає жодних ознак того, що помилкові російські порівняння війни в Україні з Другою світовою війною відображають намір Кремля привести Росію до стану воєнного часу, який хоча б віддалено нагадував повномасштабну мобілізацію Радянського Союзу під час Другої світової війни. Постійні алюзії Кремля частково покликані створити абсолютно хибне враження, що сьогоднішня Росія може змести своїх ворогів, покладаючись на масу і вагу переважної кількості живої сили і техніки, як це нібито зробила Червона армія з нацистською Німеччиною.

• Кремль, можливо, дає вказівки суб'єктам у підтримуваній Росією самопроголошеній республіці Придністров'я створювати інформаційну підготовку для можливої операції під чужим прапором у Придністров'ї в рамках ширших зусиль Кремля з дестабілізації Молдови. Міністерство державної безпеки Придністров'я вчора опублікувало пресреліз, в якому стверджувалося, що 7 січня стався "інцидент", під час якого "двоє громадян Придністров'я були переправлені на територію України", і що влада з'ясовує обставини "інциденту". МДБ прийнято вважати "підрозділом ФСБ Росії", що, ймовірно, виконує накази безпосередньо з Москви. ТАСС позавчора опублікувало інтерв'ю з "президентом" Придністров'я Красносельським, в якому він заявив, що "мілітаризація" Молдови загрожує Придністров'ю, звинуватив Молдову в припиненні переговорів з Придністров'ям і підкреслив "широкі" угоди про співпрацю Придністров'я з Росією. Це інтерв'ю, ймовірно, було частиною зусиль зі створення інформаційної підготовки умов, спрямованих на дестабілізацію Молдови та виправдання певних майбутніх російських кампаній у регіоні. Пресреліз МДБ від 10 січня, ймовірно, також є частиною таких зусиль Кремля. Кремль може спробувати використати операції під чужим прапором у Придністров'ї як спробу заявити, що Росія повинна захищати етнічних росіян і російськомовних. МЗС Росії вчора заявило, що викликало посла Молдови в Росії, щоб висловити протест проти "недружніх дій" Молдови, включаючи "політично мотивоване переслідування російських і російськомовних ЗМІ" і "випадки дискримінації російських громадян, які в'їжджають до Молдови". МЗС Росії погрожувало, що якщо такі дії триватимуть, "російська сторона залишає за собою право вжити додаткових заходів у відповідь". МЗС Росії також заявило, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Молдова планує допомагати НАТО в підготовці українських військ на молдовській території, що буде рівнозначно "безпосередній участі" Молдови у бойових діях на боці України. Кремлівські чиновники останнім часом все частіше посилаються на "співвітчизників за кордоном" і "русский мир" – концепції, які Росія часто використовує для обґрунтування свого права захищати етнічних росіян і російськомовних за межами своїх кордонів. Росія, зокрема, використовувала подібні виправдання, коли здійснила військову інтервенцію на користь сепаратистського Придністров'я в 1992 році. Кремль, ймовірно, намагався створити інформаційну підготовку для можливої операції під чужим прапором у Придністров'ї у квітні 2022-го та лютому 2023-го, але зазнав невдачі частково з економічних причин. Кремль не зміг втягнути Придністров'я у свою війну в Україні в той час, оскільки придністровський бізнес, особливо бізнес молдовсько-російського бізнесмена Гушана, який фактично контролює уряд Придністров'я і значну частину його економіки, отримував вигоду від зв'язків із Заходом та Україною. Угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС і Молдовою дозволила придністровським компаніям, зареєстрованим у Молдові, користуватися безмитним доступом до ринків ЄС за умови проходження молдовських митних перевірок. Нещодавні зміни до Митного кодексу Молдови, які вимагають від придністровських підприємств сплачувати ввізні мита до Молдови, можливо, порушили ці переваги. Молдова також заявила в останні місяці про свою готовність спочатку приєднатися до ЄС без Придністров'я, що ще більше позбавить придністровські підприємства особливого доступу до ринків ЄС.

• Кремль також може відновити свої зусилля з використання Придністров'я для створення нестабільності в Молдові, щоб підірвати експорт українського зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря. Reuters повідомило 10 січня, що румунський чорноморський порт Констанца зафіксував 36 мільйонів метричних тонн відвантаженого зерна у 2023 році, що є рекордним показником, і близько 40 відсотків цих поставок становило українське зерно. Кремль може розглядати операцію під чужим прапором у Придністров'ї як альтернативний спосіб утримати країни від участі в українському зерновому коридорі, незважаючи на ослаблення російської присутності в західній частині Чорного моря.

• За повідомленнями, Іран розробив новий безпілотник "шахед" для використання російськими військами проти України і "близький" до того, щоб надати Росії балістичні ракети і системи класу "земля-земля".

• Комісар Європейського Союзу з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС зможе поставити Україні один мільйон снарядів до весни 2024 року.

• Литва 10 січня оголосила про новий довгостроковий пакет військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро.

• Ті особливості, які роблять російську ультранаціоналістичну спільноту мілблогерів популярною, – її уявна незалежність від російського уряду і готовність критикувати його, ймовірно, продовжують ускладнювати зусилля Москви з кооптації цієї спільноти в якості рупорів Кремля.

• Російські інсайдерські джерела продовжують обговорювати повідомлення про відсторонення від посади першого заступника начальника головного управління генерального штабу Росії генерал-лейтенанта Алєксєєва, який, як повідомляється, відповідав за російський "добровольчий корпус", що мав замінити "групу Ваґнера" в Україні.

• Головнокомандувач ВМФ Росії адмірал Євменов заявив 10 січня, що російські військові планують у середньостроковій перспективі переформувати п'ять наявних морських піхотних бригад флотів Росії в морські піхотні дивізії, а морський піхотний полк Каспійської флотилії – в морську піхотну бригаду.

• Російська влада продовжує депортувати ув'язнених із в'язниць в окупованій Україні до Росії і, ймовірно, використовує виправні колонії як частину широкомасштабних заходів зі збору даних про громадян України.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: