686-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:45 В аварійний короткостроковий ремонт виведено одну одиницю генеруючого обладнання, водночас після ремонту до роботи підключено блок ТЕС, повідомили в Міненерго і запевнили, що попри значне зростання споживання електроенергії власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, ситуація контрольована, графіки відключень не застосовуються

10:30 Через шквальний вітер, обледеніння ліній, падіння опор та ожеледь залишаються знеструмленими 523 населених пункти, повідомили в Міненерго. Найбільше знеструмлених через негоду в Дніпропетровській області – 186, Кіровоградській – 107, на Миколаївщині – 99 і в Одеській області – 97 населених пунктів, також є відключення через негоду на Чернігівщині, Сумщині, у Запорізькій області. Найчастіша причина відключень – обледеніння ліній і падіння опор.

10:10 У 2023 році в Україні втричі збільшилося виробництво зброї, техніки та артснарядів, у 42 рази – мін, розповів голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. Наприкінці серпня Україна успішно застосувала власну далекобійну зброю, уразивши ціль на відстані 700 км. Створено понад 50 виробників боєприпасів для дронів різних видів – як державних, так і приватних – здатних виробляти боєприпаси вагою від 300 г до 10 кілограмів, планується у 2024 році масове виробництво снарядів 155-го калібру, але за умови відсутності дефіциту вибухових речовин – порохів, які можуть постачатися з країн НАТО.

10:05 За минулу добу росіяни атакували трьома ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” в прифронтових реґіонах, один з них (33%) знищено, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За минулі сім днів збито 55 зі 72 (76%) запущених по Україні БПЛА.

09:50 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

176,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

64,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

192,8% автомобільної техніки (з них 2,5% за минулий тиждень),

281,8% артилерійських систем (з них 3,5% за минулий тиждень),

85,7% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

45,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:25 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Опитування української громадської думки щодо ставлення українців до українського уряду і військових вказує на те, що українське суспільство в переважній більшості підтримує українську армію і її керівництво, відчуваючи при цьому напруженість, характерну для суспільства, яке веде екзистенціальну оборонну війну. КМІС опублікував 18 грудня 2023 року результати опитування, проведеного з 29 листопада по 9 грудня 2023 року, згідно з якими 96% респондентів підтримують Збройні сили України, 88% довіряють Головнокомандувачу ЗСУ генералу Валерію Залужному та 66% довіряють Президенту України Володимиру Зеленському. (у попередньому опитуванні КМІС, проведеному в грудні 2022 року, довіру Зеленському висловили 84% респондентів, а довіра до багатьох українських інституцій зазнала аналогічного падіння в період з грудня 2022 по 2023 рік, що не дивно з огляду на затяжну війну. ЗСУ, СБУ, Національна поліція України та українські волонтери за цей час подібного падіння довіри з боку опитаного населення не зазнали). Настрої українців у грудні 2022 року, ймовірно, були більш оптимістичними, ніж у листопаді та грудні 2023 року, оскільки українські сили нещодавно звільнили значну частину окупованої території в Харківській та Херсонській областях під час успішних контрнаступальних операцій восени 2022 року. Успішні контрнаступальні операції України у 2022 році звільнили стратегічний обласний центр Херсон, відсунули лінію фронту від кількох великих українських населених пунктів і перетворили ці міста на прифронтові та тилові райони, що, можливо, дозволило більшій кількості українців зосередитися на внутрішніх питаннях місцевого самоврядування протягом 2023 року, а не на неминучій екзистенційній загрозі російської військової активності та окупації, з якою вони зіткнулися у 2022 році. Опитування КМІС також показує, що більшість респондентів підтримують як Зеленського, так і Залужного, і лише 15% мають полярні думки, підтримуючи одного, а не іншого. Російські джерела широко просувають кремлівські інформаційні операції, стверджуючи про серйозний розкол між українським військовим і цивільним керівництвом, і регулярно намагаються представити внутрішні проблеми в Україні як такі, що суттєво підривають українську волю до боротьби. Ці російські інформаційні операції спрямовані на те, щоб підірвати довіру українців до свого керівництва і послабити український моральний дух, а також зменшити підтримку України з боку Заходу, неправдиво зображуючи українське суспільство деморалізованим і розділеним. Опитування КМІС свідчить про те, що ці російські інформаційні операції далекі від реальності, і що російська наступальна кампанія в Україні, як і раніше, навряд чи зможе зламати українську підтримку військового і цивільного керівництва України та українську волю до боротьби.

• Нове незалежне опитування, проведене Національним центром вивчення громадської думки Чиказького університету, показало, що президент Росії Путін зберігає сильну внутрішню підтримку свого режиму і війни в Україні, незважаючи на відносно погані економічні умови і рівень життя в Росії. Опитування показало, що 67% учасників схвалюють зовнішню політику Путіна і 58% схвалюють його внутрішню політику, і 66% планують голосувати за Путіна на майбутніх президентських виборах у березні 2024 року. Відносно високі рейтинги Путіна, схоже, зберігаються, навіть незважаючи на те, що це опитування показало, що росіяни не задоволені зростанням цін, яке спричиняє загальне погіршення умов життя. Опитування також відзначило, що 63% учасників підтримують війну в Україні і що 64% респондентів розглядають війну як "цивілізаційну боротьбу між Росією і Заходом". Цей результат контрастує з іншими нещодавніми незалежними російськими соціологічними дослідженнями, які продемонстрували зниження підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

• Жорстка реакція російських ультранаціоналістів на гендерну інтеграцію в українській армії свідчить про постійний перехід Росії до культурно-ідеологічного світогляду, який спрямований на відновлення жорстких і традиційних гендерних ролей і викриває розбіжності між здатністю Росії та України мобілізувати свої суспільства. Негативна реакція Росії висвітлює не лише триваючу російську інформаційну операцію, покликану підірвати волю українців до боротьби, але й архаїчні та мізогінні погляди, що формують світогляд російського керівництва та ультранаціоналістичної спільноти. Вони також відображають постійне нерозуміння росіянами того, наскільки широко і глибоко українське суспільство мобілізувалося для захисту від російського вторгнення.

• Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат повідомив, що Україна відчуває нестачу зенітних керованих ракет після кількох нещодавніх великих російських ракетних і безпілотних ударів по Україні. Ігнат заявив, що Україна унормувала обладнання та боєприпаси для протиповітряної оборони і використала значну кількість наявних запасів зенітних ракет для захисту від останніх трьох великих серій російських ударів. Представники Адміністрації США повідомили 8 січня, що вони зустрілися з лідерами венчурних фірм, технологічних та оборонних компаній, щоб обговорити надання Україні американських систем та обладнання. Як повідомляється, зустрічі були зосереджені на наданні Україні безпілотників, обладнання для розмінування та засобів протидії російським безпілотникам.

• Російські джерела продовжують скаржитися на постійні проблеми з командуванням і зв'язком, які знижують боєздатність російських військ на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські командири повідомляють, що їм потрібно кілька годин для затвердження артилерійських ударів і вимагають, щоб підрозділи надсилали координати цілей та відео- або фотопідтвердження цілей перед тим, як затвердити удари. Відомий російський мілблогер стверджує, що російські війська не мають достатньої кількості систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для боротьби з кількістю українських безпілотників, що діють у цьому районі. Інший блогер закликав російські війська припинити перекидання техніки до Кринок та прилеглих районів, оскільки українські війська знищують там до 90 відсотків російської техніки

• Російські джерела поновлюють давні заклики до проведення широкомасштабної російської наступальної операції в Харківській області з метою створення "буферної зони" з Бєлгородською областю, незважаючи на ймовірну нездатність російських військових провести операцію із захоплення значної території в Харківській області в найближчій перспективі.

• Нещодавня риторика Кремля та російських ЗМІ, спрямована на погрози Молдові, ймовірно, продовжує підбадьорювати проросійських сепаратистських лідерів у Молдові до спроб посіяти політичну нестабільність і розкол у Молдові.

• Агентство Bloomberg повідомило, що офіційні представники України, країн G-7, Індії, Туреччини, Саудівської Аравії та інших неназваних країн провели 16 грудня зустріч в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), щоб заручитися підтримкою українських умов для переговорів з Росією.

• Повідомляється, що російські військові знущаються над громадянами Сербії, яких російські офіційні особи завербували для служби в російських формуваннях в Україні.

• Російські окупаційні чиновники продовжують систематичні утиски мешканців окупованого Криму, використовуючи правоохоронні та адміністративні засоби.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: